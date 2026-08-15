Togo: Le PAL renforce ses effectifs pour soutenir sa croissance

15 Août 2026
Togonews (Lomé)

Le Port autonome de Lomé (PAL) a recruté des centaines de nouveaux dockers, afin de soutenir la croissance de ses activités.

Chargés de la manutention des marchandises, chargement, déchargement des navires et déplacement des conteneurs sur les quais, ces agents viendront renforcer une plateforme qui traite déjà plus de 35 millions de tonnes de marchandises par an et a franchi le seuil des 2 millions d'EVP.

« Dans un secteur où rapidité, sécurité et fluidité sont déterminantes, ces nouveaux dockers auront un rôle à jouer dans le maintien de la dynamique du port », souligne l'administration portuaire.

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