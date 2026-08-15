Togo: Un compagnon intérieur

15 Août 2026
Togonews (Lomé)

À l'occasion de l'Assomption célébrée samedi, l'archevêque de Lomé, Mgr Isaac Gaglo, a ordonné une douzaine de prêtres à la paroisse Marie Theotokos d'Agoè-Nyivé.

Dans son homélie, le prélat a invité les nouveaux ordonnés à ne pas réduire leur sacerdoce à une simple fonction. « Le prêtre est avant tout « un homme saisi par Dieu, consacré par l'Esprit et envoyé en mission ».

Mgr Gaglo a mis en garde contre une dérive progressive : celle de commencer son ministère porté par la grâce, pour finir par ne compter que sur ses propres forces, happé par les réunions, les projets et les tâches administratives. Il a donc exhorté les nouveaux prêtres à faire du Saint-Esprit leur « compagnon intérieur », en sollicitant son inspiration avant toute décision importante.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.