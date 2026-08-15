Ce samedi 15 août 2026, le Président Félix-Antoine Tshisekedi a entamé une visite de travail et d'amitié à Libreville, en République gabonaise, à l'invitation de son homologue Brice-Clotaire Oligui Nguema.

À son arrivée à l'aéroport international Léon-Mba, le Chef de l'État a été chaleureusement accueilli par son homologue. Une importante communauté congolaise vivant au Gabon s'est également mobilisée pour lui souhaiter la bienvenue.

Le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est ensuite rendu au mausolée Léon-Mba, où il a déposé une gerbe de fleurs et observé un moment de recueillement en mémoire du premier Président de la République gabonaise.

Au Palais de la Rénovation, les deux Chefs d'État ont eu un long entretien en tête-à-tête consacré aux différents sujets en matière de coopération bilatérale et aux principaux enjeux régionaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur le plan bilatéral, les Présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Brice-Clotaire Oligui Nguema ont convenu de renforcer le cadre de concertation entre leurs pays et d'explorer de nouvelles possibilités de coopération. Ils ont notamment insisté sur la nécessité d'encourager les investissements, de rapprocher les secteurs privés congolais et gabonais et de développer des partenariats mutuellement avantageux.

Cette volonté s'est concrétisée par la signature d'un mémorandum d'entente instituant des consultations politiques et diplomatiques régulières, d'un accord sur l'exemption réciproque des visas ainsi que d'un accord général de coopération.

Ces instruments sont destinés à intensifier le dialogue entre Kinshasa et Libreville, faciliter la mobilité des ressortissants des deux pays et de créer un cadre favorable à la diversification des échanges économiques.

Les deux dirigeants ont également réaffirmé leur attachement à la transformation locale des ressources naturelles africaines, considérée comme un levier essentiel de l'industrialisation, de la création d'emplois et du développement économique du continent.

« Nous nous sommes réjouis du fait que l'Afrique doit désormais transformer localement ses ressources naturelles sur son sol », a déclaré le Président Brice Clotaire Oligui Nguema devant la presse.

Le Président Brice-Clotaire Oligui Nguema a également assuré son hôte du « soutien total » de son pays à la candidature congolaise de Madame Juliana Amato Lumumba au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

La visite de travail et d'amitié se poursuivra dans la Zone économique spéciale de Nkok, où les deux Chefs d'État découvriront le modèle gabonais de transformation locale du bois. Cette étape devrait nourrir les échanges d'expériences et favoriser l'émergence de nouveaux partenariats industriels entre la RDC et le Gabon.