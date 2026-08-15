Burkina Faso: Camp Vacances Faso Mêbo - La Deuxième région militaire accueille 549 jeunes campeurs

Après le lancement de la deuxième édition du Camp Vacances Faso Mêbo dans plusieurs régions militaires du Burkina Faso, c'est au tour de la Deuxième région militaire d'ouvrir ses portes aux jeunes campeurs sous le slogan «Je m'instruis et je participe à la construction de ma Nation. La Patrie ou la Mort nous Vaincrons ! ». Le lancement officiel régional de l'activité est intervenu ce 15 août 2026, donnant ainsi le coup d'envoi aux activités placées sous le signe du patriotisme, de l'engagement citoyen et du vivre-ensemble.

La cérémonie a connu la présence du camarade lieutenant-colonel Lassané PORGO, parrain régional, commandant de la 2e Région militaire, du Camarade capitaine Elvis KAPIOKO, Coordonnateur régional de l'Agence Faso Mêbo, représentant le Directeur général de l'Agence Faso Mêbo, des autorités administratives, militaires et paramilitaires.

Du 15 au 26 août 2026, 549 jeunes campeurs seront immergés dans un cadre alliant formation, activités citoyennes et actions au service de la communauté. Une immersion qui vise notamment à renforcer chez les participants les valeurs de patriotisme, de discipline et de responsabilité citoyenne.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le camarade lieutenant-colonel Lassané Porgo, commandant de la 2e Région militaire, affirme que la formation des jeunes est primordiale pour l'émergence d'une nouvelle génération de Burkinabè.

《 Clairement, il nous faut un nouveau type de Burkinabè qui va rendre le Burkina fier, souverain, patriote et intégré.

Pour lui, c'est un privilège pour ces campeurs de prendre part à ce Camp Vacances.

《 Vous faites partie des chanceux parmi les nombreux enfants qui souhaitent être là. Vous devez sortir de ce camp avec l'ensemble des valeurs qui définissent un véritable Burkinabè patriotique. On vous inculquera le respect des aînés, la connaissance de notre histoire, la valeur du travail, l'amour de son prochain, tout ce qui est susceptible de faire avancer un pays. 》

Le Camarade Capitaine Elvis KAPIOKO, Coordonnateur régional de l'Agence Faso Mêbo, représentant le Directeur général de l'Agence Faso Mêbo, interpelle chacun sur les véritables raisons de ce Camp Vacances.

《 Il ne s'agit pas simplement d'occuper les vacances de nos enfants, mais avant tout de leur transmettre des valeurs, de renforcer le sentiment patriotique, de développer l'esprit de solidarité et de renforcer le cadre d'épanouissement, d'apprentissage et de découverte.

Pour le Camarade lieutenant-colonel Lassané Porgo, les circonstances actuelles de notre pays exigent une résolution concrète pour nos enfants.

《 Notre pays traverse une période qui exige de chacun un engagement accru. Dans un contexte où la jeunesse constitue à la fois une force et une responsabilité, elle doit donc être préparée non seulement à exercer des métiers, mais aussi à devenir des citoyens conscients de leurs responsabilités, attachés à leur patrie et capables de participer au développement de leur communauté. 》

Bien plus qu'un simple cadre de vacances, le Camp Vacances Faso Mêbo se présente comme un espace de formation et de transmission de valeurs. Un pari sur la jeunesse, mais aussi une interpellation à l'endroit de tous, pour une génération engagée et pleinement consciente de son rôle dans la construction du Burkina Faso de demain.