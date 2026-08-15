Tunisie: Explosion de gaz à Sidi Thabet - La propriétaire de la maison succombe à ses blessures

La propriétaire de la maison ravagée la semaine dernière par une violente explosion dans le quartier d'El Gouazine, relevant de la délégation de Sidi Thabet, dans le gouvernorat de Tunis, est décédée des suites de ses blessures, a indiqué sa fille, Mouna Guizani.

La victime avait été grièvement brûlée dans l'explosion. Elle souffrait de brûlures de troisième degré couvrant l'ensemble du corps et a finalement succombé à ses blessures.

L'explosion, survenue la semaine dernière dans ce quartier résidentiel, aurait été provoquée par une fuite de gaz domestique à l'intérieur de l'habitation. La déflagration avait entraîné l'effondrement d'une partie importante du bâtiment et causé d'importants dégâts matériels, outre plusieurs blessés parmi les occupants.

Le fils de la victime, une personne en situation de handicap, avait subi des brûlures de deuxième degré aux jambes. Son petit-fils avait également été blessé et souffrait de brûlures de deuxième degré au visage, aux mains et aux jambes.

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Selon les premières données disponibles, l'explosion serait liée à une fuite progressive provenant d'une bouteille de gaz domestique. Le gaz se serait accumulé en quantité importante dans une pièce fermée. Une étincelle électrique qui se serait produite lors de l'ouverture de la porte du réfrigérateur aurait alors provoqué l'inflammation du gaz accumulé, entraînant la violente explosion.

Les circonstances exactes de l'accident restent toutefois à établir sur la base des investigations menées par les services compétents.