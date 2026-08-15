Tunisie: Plasturgie - Favoriser les synergies industrielles et les partenariats technologiques

La Chambre de commerce et d'industrie tuniso-française (Ccitf) organise, en partenariat avec le Club CIC International et l'Association tunisienne des industriels de la plasturgie (Atip), une mission collective destinée aux entreprises françaises de la plasturgie et des composites souhaitant développer leurs activités en Tunisie. Cette mission se tiendra du 19 au 22 octobre prochain. Elle vise à permettre aux entreprises participantes d'identifier de nouveaux partenaires locaux, qu'il s'agisse de distributeurs, de clients, d'industriels ou de clusters, tout en favorisant les synergies industrielles et technologiques entre les acteurs des deux pays.

La mission dédiée au secteur de la plasturgie poursuit en effet plusieurs objectifs, notamment le renforcement de la coopération franco-tunisienne dans les domaines des matériaux plastiques, composites et recyclés, la création de passerelles pour des projets communs en matière d'innovation, de recherche et développement (R&D) et d'économie circulaire, ainsi que l'exploration des opportunités d'investissement et de production locale dans un contexte marqué par la transition industrielle.

La mission s'articulera autour d'un programme riche permettant aux entreprises françaises de mieux comprendre l'écosystème tunisien de la plasturgie et de développer de nouveaux partenariats avec les acteurs locaux. Outre les rencontres B2B, plusieurs visites de terrain sont prévues, notamment à Novation City à Sousse, au Centre de formation de la plasturgie ainsi que dans des unités de production implantées à Sousse et à Tunis.

Ces visites offriront aux participants l'occasion d'échanger directement avec les principaux opérateurs du secteur. Cette initiative intervient dans un contexte favorable pour la filière. Les derniers chiffres officiels témoignent, en effet, d'une dynamique positive de l'investissement.

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Les investissements directs étrangers (IDE) destinés au secteur sont passés de 143 millions de dinars en 2024 à plus de 202 millions de dinars en 2025. Parallèlement, les exportations poursuivent leur progression. À titre d'exemple, les exportations d'ouvrages en plastique ont enregistré une croissance de 15,2 % en 2025, contre 2,9 % une année auparavant.

Un écosystème structuré, une dynamique positive

En effet, le secteur tunisien de la plasturgie évolue aujourd'hui au sein d'un écosystème industriel structuré et largement tourné vers l'export. Au fil des dernières années, il s'est imposé comme une plateforme industrielle de transformation des plastiques et des polymères, intégrée aux chaînes de valeur européennes.

La filière couvre un large éventail d'activités, allant de l'injection à l'extrusion, en passant par le thermoformage, l'assemblage, le packaging et la fabrication de pièces techniques.

Fortement exportatrice, elle est également engagée dans une montée en gamme fondée sur l'innovation, notamment à travers le développement des bioplastiques, la digitalisation des procédés et l'intégration des principes de l'économie circulaire. Cette évolution répond aux nouvelles exigences des marchés, marquées par un besoin croissant en compétences qualifiées et par la transition vers des chaînes de valeur plus durables.

La filière de la plasturgie compte en Tunisie près de 350 entreprises employant plus de 13 mille personnes. Elle repose sur un tissu industriel diversifié où les petites et moyennes entreprises côtoient de grands groupes. Environ 60 % des entreprises sont tunisiennes, tandis que les 40 % restants sont des sociétés étrangères, majoritairement européennes.

Ces entreprises approvisionnent plusieurs secteurs d'activité, notamment l'emballage (41 %), l'automobile (17 %), l'électronique (17 %), la domotique (14 %) et l'industrie pharmaceutique (9 %). Selon la Ccitf, la mission répond à un double objectif, la création de passerelles pour des projets communs dans les domaines de l'innovation, de la R&D et de l'économie circulaire, tout en renforçant la coopération franco-tunisienne dans les matériaux plastiques, composites et recyclés.

La Tunisie demeure, à cet égard, un site d'investissement attractif. Elle offre un écosystème industriel compétitif, adossé à une solide maîtrise des procédés de transformation. À cette compétitivité s'ajoutent une proximité géographique avec l'Europe, facilitant la logistique et le pilotage industriel, ainsi qu'un savoir-faire reconnu dans la fabrication de pièces techniques, d'emballages et de composants industriels.