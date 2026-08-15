Tunisie: 114 projets numériques en cours, voici les services qui vont bientôt changer le quotidien

La transformation numérique de l'administration tunisienne ne s'arrête pas aux services déjà mis en ligne. 114 projets sont actuellement en cours de réalisation, dont plusieurs affichent un taux d'avancement supérieur à 90 %, selon les données présentées lors d'un Conseil ministériel consacré à l'état d'avancement des projets de transformation numérique.

Selon un communiqué publié ce samedi par la Présidence du gouvernement, parmi les chantiers qui devraient avoir un impact direct sur la vie quotidienne des citoyens figure notamment la possibilité d'effectuer à distance une demande de certificat de résidence. Le renouvellement du permis de conduire et celui de la carte d'identité nationale font également partie des démarches appelées à être progressivement accessibles en ligne.

Le gouvernement prévoit également la généralisation des services de renouvellement du passeport à distance, après les premières étapes déjà engagées dans ce domaine.

L'état civil et les diplômes également concernés

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La digitalisation doit également permettre un échange électronique des extraits d'état civil entre les postes consulaires tunisiens à l'étranger et les municipalités.

Un autre chantier concerne la création d'un registre national des diplômes universitaires, destiné à renforcer la centralisation et la gestion numérique des données relatives aux diplômes délivrés par les établissements universitaires.

Dans le secteur de la santé, les autorités travaillent sur la mise en place d'un registre national de l'identifiant sanitaire ainsi que sur le développement du système de vaccination Evax, afin de l'étendre à l'ensemble des types de vaccins.

Le système informatique de l'assurance maladie figure également parmi les infrastructures devant faire l'objet d'une modernisation, au même titre que le système d'information de la douane tunisienne.

Les paiements électroniques appelés à se généraliser

La transformation numérique concerne également les paiements. Le développement des services de paiement électronique des taxes municipales fait partie des projets en cours, tout comme le projet Tuneps e-Payment.

Les autorités prévoient par ailleurs de généraliser les portefeuilles électroniques (e-Wallet), notamment auprès des catégories de la population qui restent insuffisamment couvertes par les services bancaires.

L'objectif est également d'élargir les usages du paiement électronique aux transactions quotidiennes des citoyens. Cela pourrait notamment concerner le règlement de petits achats, des frais de stationnement dans les rues et les parkings ou encore des services de transport.

Le gouvernement entend en outre encourager les opérateurs de télécommunications à investir davantage dans le domaine du paiement électronique et de la Fintech.

La fibre optique et la couverture des zones non desservies

Derrière ces nouveaux services, la transformation numérique repose aussi sur le développement des infrastructures de télécommunications.

Plusieurs programmes sont ainsi en cours pour généraliser le réseau de fibre optique et améliorer la couverture des zones qui ne disposent pas encore d'un accès suffisant aux réseaux de télécommunication.

Le renforcement de la connectivité internationale à Internet à travers les câbles sous-marins figure également parmi les projets engagés.

Ces investissements dans les infrastructures doivent permettre de renforcer la capacité du pays à fournir des services numériques plus rapides et plus accessibles, y compris dans les régions qui restent moins bien couvertes.

La cybersécurité au coeur de la transformation numérique

Le développement des services en ligne s'accompagne également d'un volet consacré à la cybersécurité.

Selon les données présentées lors du Conseil ministériel, la Tunisie travaille à la mise en oeuvre d'une stratégie nationale de cybersécurité, ainsi qu'à un programme d'audit de la sécurité informatique des espaces publics dédiés à Internet.

La protection de la famille et de l'enfant dans l'espace numérique figure également parmi les axes retenus.

L'enjeu est d'autant plus important que la multiplication des démarches administratives en ligne implique la circulation d'un nombre croissant de données personnelles et administratives.

Vers un nouveau cadre juridique pour l'économie numérique

Parallèlement au développement des infrastructures et des services numériques, les autorités travaillent actuellement à l'évolution du cadre juridique applicable à l'économie numérique.

L'ensemble de ces projets s'inscrit dans une transformation plus large de l'administration tunisienne. L'objectif n'est plus seulement de mettre certaines procédures en ligne, mais de développer progressivement un environnement dans lequel les démarches administratives, les paiements, l'identification et l'accès aux services publics peuvent être effectués à distance.

Avec 114 projets actuellement en cours, dont plusieurs ont déjà dépassé les 90 % d'avancement, le prochain enjeu sera désormais de transformer ces chantiers numériques en services effectivement disponibles et facilement utilisables par les citoyens.