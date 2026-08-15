Tunisie: Plus de 40 services administratifs sur une seule application - Ce qui attend les Tunisiens

La transformation numérique de l'administration tunisienne se concrétise progressivement par la mise en place de nouveaux services destinés à simplifier les démarches des citoyens, des entreprises et des investisseurs. Plusieurs projets ont ainsi été achevés au cours du premier semestre 2026, tandis qu'une nouvelle application mobile, baptisée "Khadmet", doit être mise à la disposition du public dans les prochains jours.

Selon un communiqué publié samedi 15 août 2026 par la présidence du gouvernement, parmi les réalisations mises en avant figure le lancement de la Plateforme nationale de l'investisseur, accompagnée de la digitalisation de plusieurs procédures et services liés à l'investissement, dans le cadre des efforts visant à améliorer le climat des affaires.

Les entreprises bénéficient également de la numérisation complète des transactions du Registre national des entreprises avec les structures économiques, avec pour objectif d'améliorer les services qui leur sont destinés.

Des démarches administratives accessibles à distance

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Plusieurs nouveaux services numériques concernent directement les citoyens. Il s'agit notamment du renouvellement à distance du passeport au profit des Tunisiens résidant à l'étranger, de la demande à distance de traduction des documents d'état civil ainsi que de la généralisation du système du timbre fiscal électronique.

La numérisation concerne également les procédures liées à l'urbanisme. Le portail "Taamir" a ainsi commencé à être exploité pour digitaliser le processus d'octroi des permis de construire dans plusieurs municipalités.

Par ailleurs, le programme de mise en place de 34 Maisons des services numériques réparties dans 21 gouvernorats a été achevé. Ces structures sont destinées à rapprocher les services numériques des citoyens et à faciliter l'accès aux démarches administratives.

Une plateforme unique pour la vie scolaire

Le secteur de l'éducation figure également parmi les domaines concernés par cette transformation. Le gouvernement a annoncé le lancement du portail unifié de la vie scolaire, qui regroupe les services destinés aux élèves, aux parents ainsi qu'aux cadres pédagogiques et administratifs relevant du ministère de l'Éducation.

Cette plateforme vise ainsi à centraliser les différentes prestations numériques liées à la vie scolaire au sein d'un même espace.

De nouvelles solutions pour les entreprises et les contribuables

Sur le volet économique et fiscal, le gouvernement a également annoncé le lancement du service "Patente en ligne", permettant aux entreprises et aux porteurs de projets d'effectuer à distance leur déclaration d'existence.

La généralisation du système d'enregistrement des opérations de consommation sur place, à travers les caisses enregistreuses, a également été engagée.

Dans le même temps, la première phase du portail unifié des services administratifs "Khadamet" a été achevée et enrichie de nouveaux services. Le développement du portail national unifié des procédures administratives ainsi que du portail administratif consacré aux services d'interopérabilité a également été poursuivi.

La santé aussi passe au numérique

La digitalisation s'étend par ailleurs au secteur de la santé avec le lancement des services de "l'hôpital numérique", ainsi que la mise à disposition de services de santé supplémentaires en ligne.

D'autres plateformes sectorielles ont également été développées, notamment une plateforme dédiée à l'enregistrement des exportateurs étrangers, une plateforme destinée à la numérisation des procédures relatives aux autorisations d'exploitation du domaine public hydraulique, une plateforme de données en temps réel sur les systèmes hydrauliques ainsi qu'une plateforme numérique consacrée à la commercialisation des produits des femmes et des jeunes filles en milieu rural.

Plus de 40 services bientôt réunis dans une application mobile

L'une des annonces les plus concrètes pour le grand public concerne toutefois la nouvelle application mobile "Khadmet", dont la mise à disposition est prévue dans les prochains jours.

Selon les informations communiquées à l'issue du Conseil ministériel, cette application permettra d'accéder à plus de 40 services administratifs au moyen de l'identité numérique.

Elle intégrera également des mécanismes de paiement électronique, avec plusieurs moyens de règlement disponibles, notamment les cartes bancaires et postales ainsi que les portefeuilles électroniques (e-wallet).

Pour les citoyens, l'objectif affiché est donc de réduire progressivement les déplacements et les démarches physiques en permettant d'effectuer davantage de formalités administratives à distance.

Cette évolution marque une nouvelle étape dans la transformation numérique de l'administration tunisienne, avec un passage progressif d'une logique de simple numérisation des documents à celle de services administratifs accessibles à distance et regroupés au sein de plateformes numériques.