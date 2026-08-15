Tunisie: Tabarka - Plus de 5.400 bouteilles d'eau minérale saisies

Une campagne de contrôle économique menée dans plusieurs commerces spécialisés dans la vente d'eau minérale à Tabarka, dans le gouvernorat de Jendouba, a permis de relever 12 infractions économiques et de saisir 5.430 bouteilles d'eau minérale, a indiqué le directeur régional du Commerce et du Développement des exportations.

Les infractions constatées concernent notamment la hausse illégale des prix et le défaut d'affichage des tarifs, a précisé le responsable dans une déclaration à l'agence TAP.

Cette campagne de contrôle intervient à la suite de plaintes de citoyens faisant état d'une pénurie d'eau minérale dans la ville, dans un contexte marqué par le pic de la saison touristique.

Selon le responsable régional, certains commerçants auraient profité des difficultés d'approvisionnement enregistrées actuellement pour vendre certaines eaux minérales à des prix excessifs.

Les services régionaux du Commerce ont ainsi intensifié les opérations de contrôle afin de lutter contre les pratiques commerciales illicites et de veiller au respect de la réglementation en matière de prix et d'affichage.