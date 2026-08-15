Cameroun: Ecobank - 25 ans dejà, des milliards mobilisés, un développement partagé

La banque célèbre avec faste ses 25 ans de présence au Cameroun. Un quart de siècle au cours duquel la banque s'est posée comme un acteur d'un développement individuellement collectif. Une réussite inclusive qui se traduit par une image simple, presqu'un slogan « la réussite de Kamga qui est celle de Agbor » et, partant, celle de toute la communauté. 25 ans après, la Banque se donne d'autres défis de développement.

La cérémonie de lancement a eu lieu à Douala, capitale économique du Cameroun. Pour Ecobank, il s'agit de mettre en lumière des histoires inspirantes d'entrepreneurs, de professionnels, d'entreprises, de familles et de communautés dont les réussites illustrent une vérité simple mais puissante : quand un Camerounais réussit, toute la nation avance.

Pendant ces années, à travers son « know how » dans le domaine, la banque s'est posée comme un acteur incontournable, une locomotive de la croissance qui conduit au développement. Avec comme illustration une transformation digitale et des produits innovants : la banque mobile, la banque USSD, les retraits sans carte, les paiements par QR code, le banking par agents, les GAB de dépôt, les transferts instantanés intra-africains, des offres bancaires dédiées aux femmes, et plus récemment les services de Wealth Management.

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Sur le marché, La banque a mobilisé et accordé plusieurs milliers de milliards de FCFA en financements pour soutenir les entreprises et le développement économique à travers le Cameroun.

Au-delà du financement, Ecobank a constamment adapté son offre en développant plus de cent produits, services et canaux bancaires pour rendre la banque plus accessible, pratique et proche du quotidien.

C'est sans doute Cette construction « step by step » d'une notoriété déjà établie qui a inspiré le staff managérial de Ecobank Cameroun dans le choix du thème de sa campagne « 25 ans de réussites partagées » qui célèbre non seulement le parcours d'Ecobank au cours du dernier quart de siècle, mais aussi les réussites de millions de Camerounais dont les ambitions, la résilience et les succès ont contribué au progrès du pays.

Dans cette dynamique d'inclusion de tous les clients et partenaires au développement la Directrice Générale d'Ecobank Cameroun et du Cluster CEMAC, Mme Gwendoline Abunaw, a souligné « Notre succès n'a jamais appartenu à Ecobank seule. Chaque étape franchie est le fruit des réussites de nos clients, de nos partenaires, de nos collaborateurs et des communautés que nous servons. Cet anniversaire célèbre les personnes et les entreprises dont les histoires ont façonné le Cameroun au cours des 25 dernières années. »

Au finish, l'engagement a été pris « Après 25 ans de partenariat avec le Cameroun, Ecobank réaffirme son engagement à soutenir la croissance, à faire progresser l'inclusion financière, à accompagner les entreprises et à contribuer au développement du pays »

Ecobank Cameroun est une filiale d'Ecobank Transnational Incorporated (ETI), le conglomérat financier panafricain dont le siège est à Lomé, au Togo, et qui opère dans 33 pays d'Afrique subsaharienne. Le Groupe Ecobank dispose également d'une licence bancaire en France et de bureaux de représentation à Addis-Abeba, Johannesburg, Pékin, Londres et Dubaï. Le Groupe propose une gamme complète de produits et services bancaires : dépôts, prêts, gestion de trésorerie, conseil, commerce, titres, gestion de patrimoine et d'actifs. ETI est cotée à la Bourse du Nigeria à Lagos, à la Bourse du Ghana à Accra et à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières à Abidjan.