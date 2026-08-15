Soudan: Le Premier ministre assiste à la cérémonie de clôture du 72e anniversaire des Forces Armées

Le Premier ministre, Dr Kamil Idris, a assisté vendredi soir à Khartoum à la cérémonie de clôture des célébrations du 72e anniversaire des forces armées, en présence du président du Conseil de souveraineté et commandant en chef des forces armées, le lieutenant général Abdel Fattah Al-Burhan, ainsi que de hauts responsables civils et militaires.

Dans son allocution, Kamil Idris a salué les officiers, sous-officiers et soldats déployés sur les différents fronts, soulignant les sacrifices consentis par les forces armées pour défendre la souveraineté et l'intégrité du pays.

Il a estimé que les forces armées avaient pris l'initiative sur le terrain, saluant notamment leurs victoires successives dans les différents fronts du Grand Kordofan. Il a affirmé qu'elles « libéreront chaque parcelle du territoire national » occupée par les milices rebelles.

Le Premier ministre a également salué la solidarité entre le peuple soudanais et ses forces armées, ainsi que le rôle des forces conjointes, des services de renseignement et de la police dans ce qu'il a qualifié de « bataille de la dignité ».

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La cérémonie a été marquée par l'hommage rendu à plusieurs officiers des forces armées et à des personnalités nationales.