Afrique: Afrobasket masculin U18 - Le Sénégal affrontera la Côte d'Ivoire en finale, dimanche à 20h GMT

15 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Sénégal affrontera la Côte d'Ivoire, pays hôte, dimanche à 20 heures GMT en finale de l'Afrobasket masculin des moins de 18 ans (U18), à Abidjan.

Les Lionceaux ont décroché leur qualification en venant à bout du Mali (55-51), samedi en demi-finale.

La Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour la finale en battant le Cameroun (62-57), dans l'autre demi-finale.

Les Lionceaux et les Éléphantaux se retrouveront ainsi pour la finale de cette édition 2026.

Le match pour la troisième place opposera le Mali au Cameroun, dimanche à 14h GMT.

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