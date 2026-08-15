Afrique: Afrobasket masculin U18 - Le Sénégal affrontera la Côte d'Ivoire en finale, dimanche à 20h GMT

Dakar — Le Sénégal affrontera la Côte d'Ivoire, pays hôte, dimanche à 20 heures GMT en finale de l'Afrobasket masculin des moins de 18 ans (U18), à Abidjan.

Les Lionceaux ont décroché leur qualification en venant à bout du Mali (55-51), samedi en demi-finale.

La Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour la finale en battant le Cameroun (62-57), dans l'autre demi-finale.

Les Lionceaux et les Éléphantaux se retrouveront ainsi pour la finale de cette édition 2026.

Le match pour la troisième place opposera le Mali au Cameroun, dimanche à 14h GMT.