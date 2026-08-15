Sénégal: Le Gamou, un moment privilégié de rappel des valeurs incarnées par le prophète Mouhamed (Porte-parole)

Kaolack — Le Gamou qui célèbre la naissance du Prophète Mouhamed (PSL) est un moment privilégié de rappel des valeurs incarnées par le Prophète de l'Islam en lien avec les recommandations prônées dans le Saint Coran, a déclaré samedi à Médina Baye (Kaolack, centre) Cheikh Mahy Aliou Cissé, porte-patole du Khalife général de la Faydatou Tidjaniya.

"Cheikh Ibrahima Niass accordait beaucoup d'importance à la nuit du Gamou, qu'il présentait comme un moment privilégié de rappel des valeurs du prophète Mohamed (PSL) et de renforcement de la relation avec le Coran", a notamment dit Cheikh Mahy Cissé.

Le porte-paroles du Khalife général de la Faydatou Tidjaniya s'exprimait lors d'une déclaration de presse faisant office de lancement officiel des activités spirituelles et social du Mawlid international de Médina Baye prévu dans la nuit du mardi 25 août dans la cité fondée par Cheikh Ibrahima Niass dit Baye (1900-1975).

Les musulmans célèbrent le Mawlid pour exprimer leur joie, rendre grâce à Allah et se "rappeler la vie, les enseignements et le modèle que représente le Prophète", a-t-il déclaré.

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Selon Cheikh Mahy Aliou Cissé, cette célébration constitue également une occasion de manifester sa joie et sa réjouissance à travers notamment la lecture du Coran, les chants faisant l'éloge du Prophète et le récit de sa naissance.

Il a expliqué que le Gamou est un moment de communion et de rassemblement permettant aux fidèles de renforcer les liens d'amour, de fraternité, de solidarité, d'entraide et de concorde.

Il a invité les disciples à profiter de cette occasion pour renforcer leur foi et leur dévotion.

Le porte-parole de la Faydatou Tidjaniya a, par ailleurs, rendu hommage aux différents foyers religieux du Sénégal qui célèbrent également le Mawlid, tout en saluant les efforts des pouvoirs publics dans l'organisation de cette manifestation religieuse.

Il a enfin invité les autorités à faciliter le déplacement des pèlerins en provenance des pays voisins pour leur permettre de participer au Gamou international de Médina Baye.

La célébration du Mawlid international de Médina Baye réunit chaque année des milliers de fidèles musulmans venant des quatre coins du monde pour répondre à l'appel de la Fayda, cette profusion gnostique doublée d'une surabondance spirituelle dont Cheikh Ibrahima Niass affirme qu'il est le détenteur.