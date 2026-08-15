Sénégal: Esport - Ndeye Fatma Diop, première Sénégalaise qualifiée pour une phase finale mondiale

Dakar — La joueuse sénégalaise Ndeye Fatma Diop, alias "Senju', est devenue la première femme de l'esport sénégalais à se qualifier pour une phase finale de coupe du monde, en décrochant son billet pour les Global Esports Games (GEG) 2026, prévus à Los Angeles (Etats-Unis) du 1er au 7 décembre, a annoncé, samedi, la Fédération sénégalaise des sports électroniques et disciplines associées (FESSEDA).

Ndeye Fatma Diop représentera le Sénégal dans l'épreuve féminine de Clash Royale, un jeu vidéo de stratégie en temps réel.

Sa qualification constitue une première pour l'esport féminin sénégalais, selon la FESSEDA, qui salue une performance appelée à marquer l'histoire de la discipline dans le pays.

La joueuse sénégalaise rejoint ainsi les deux autres représentants nationaux qualifiés pour la phase finale des GEG 2026, faisant de cette sélection un rendez-vous majeur pour l'esport sénégalais.

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Le Sénégal a également obtenu sa qualification dans l'épreuve eFootball™ Open grâce à Haddiyatou Lahi DioufeFootbal "Momojuve", capitaine de l'équipe nationale d'esport sur console, qui a terminé premier de son groupe dans la zone Afrique.

En Clash Royale, le Sénégal sera aussi représenté par Seydina Mohamed Sall, alias "Pablo", champion d'Afrique 2025 et vice-champion d'Afrique subsaharienne 2026. Il a obtenu sa qualification après avoir atteint la finale de la compétition continentale.