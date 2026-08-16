Mauritanie: A Nouakchott, les délestages à répétition rendent la canicule encore plus insupportable

Alors que la capitale mauritanienne suffoque sous une chaleur extrême, ses habitants, également confrontés à des coupures de courant plusieurs fois par jour, n'en peuvent plus. Face à une crise qui, pour beaucoup, devient insupportable, la population réclame une solution urgente.

Il est 14 heures et il fait 46 degrés à l'ombre à Nouakchott. Dans le quartier de Carrefour-Madrid, Ahmed Taleb Ould Mohamed est devant sa maison dans laquelle il n'y a pas de courant : « On est trop fatigué. Il fait chaud et il y a toujours des coupures d'électricité », confie-t-il.

Un peu plus loin, Moctar Ould Mohamed raconte lui aussi les difficultés auxquelles il est quotidiennement confronté. « Les coupures de courant peuvent survenir plusieurs fois par jour alors que, dans certaines maisons, vivent des personnes malades. Nous n'en comprenons pas la raison. En pleine période de fortes chaleurs, la situation devient intenable, d'autant plus que ces coupures sont récurrentes », affirme celui-ci.

Président de la Coordination nationale des associations de consommateurs, Mohamed Elsé, qui dénonce lui aussi ces délestages, demande le rétablissement immédiat de l'électricité : « Nous demandons que cette situation soit résolue dans les meilleurs délais ».

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Les raisons de ces coupures, c'est Dahane Taleb Ehtman, l'ancien porte-parole de la Société mauritanienne d'électricité (Somelec), qui les détaille : « Ces perturbations, qui avaient été annoncées par la Somelec, sont liées à des manoeuvres dans le cadre de la préparation de la mise en service de la ligne Nouakchott-Zouerate. Vient s'y ajouter en plus une hausse sensible de la demande en raison des fortes températures... » Des coupures annoncées qui, selon certains habitants de la capitale, durent toutefois plus longtemps que ce qui avait été annoncé dans le communiqué de la compagnie d'électricité.