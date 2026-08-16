Afrique: CAN féminine 2026 - L'Algérie remporte la petite finale face au Maroc au bout du suspense

Les Algériennes ont terminé la CAN sur une bonne note en battant les Marocaines au terme d'une séance de tirs aux buts irrespirable (1-1, 3 tab à 2), ce samedi 15 août, lors du match pour la troisième place au Stade olympique de Rabat. Elles décrochent une médaille dans une Coupe d'Afrique des nations pour la première fois de leur histoire.

L'Algérie, qui avait d'ores et déjà réussi sa compétition en se qualifiant pour le dernier carré de la CAN - ce qui lui a aussi permis au passage de décrocher pour la première fois son ticket pour le prochain mondial en 2027 -, a ajouté la cerise sur le gâteau en glanant le bronze lors du match pour la troisième place face au Maroc. Dans une séance de tirs aux buts interminable, la Marocaine Najat Badri a envoyé sa frappe sur la frappe transversale, pour le plus grand bonheur des filles de Farid Benstiti.

Les Lionnes de l'Atlas, vainqueures (1-0) des Vertes (surnom des joueuses de l'Algérie) durant la phase de groupe, avaient pourtant commencé le match très fort avec un bloc haut et un pressing intense, asphyxiant les Algériennes qui ont vite été acculées. Dès la 3e minute, une mauvaise communication entre Lana Smits et Chloé N'Gazi à l'entrée de la surface a ainsi failli profiter à la buteuse marocaine Ibtissam Jraidi qui a chipé le ballon en retrait de la défenseure pour ensuite frapper, mais la gardienne des Vertes s'est interposée de justesse. Après quelques échauffourées qui ont rappelé que cette rencontre était un derby, l'intenable Sakina Ouzraoui Diki a fait la différence sur le côté droit avant de centrer au premier poteau vers Kautar Azraf qui a vu sa reprise de volée venir s'écraser sur le montant (18e).

Kautar Azraf s'occupe de tout

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L'attaquante du Barça a finalement ouvert le score par la suite, profitant d'un énorme travail d'Hanane Ait El Haj qui a perforé le milieu de terrain algérien avant de servir en profondeur dans la surface la joueuse de 18 ans qui a feinté du droit pour frapper du gauche et marquer d'une enroulée imparable (1-0, 37e).

Pas loin du doublé cinq minutes plus tard si elle n'avait pas topé sa frappe (43e), Azraf a cru offrir une passe décisive sur la tête de Maryem Atiq pour le but du break sur corner mais le but a été logiquement refusé par la VAR à cause d'une poussette dans le dos de la défenseure marocaine sur Ould Braham (47e).

Lina Boussaha sonne la révolte algérienne

Dos au mur, les Algériennes ne sont pas parvenues à se montrer dangereuses en première période. Mais durant le second acte, elles sont revenues avec de meilleures intentions à l'image du centre vicieux de la capitaine Marine Dafeur (62e) ou de la frappe de la joueuse formée au PSG Lina Boussaha (73e). La milieu de terrain a gâché par la suite une énorme occasion en frappant trop fort sa reprise de volée (82e). Mais sa troisième tentative fut la bonne : en partant à la limite du hors-jeu, elle a égalisé d'un but plein de sang froid (1-1, 83e). Les Vertes ont profité d'une baisse de régime des Marocaines pour revenir.

Alors que le match semblait se diriger vers les tirs aux buts, l'arbitre a ensuite accordé un penalty litigieux au Maroc en toute fin de rencontre après un léger contact entre Diki et Smits. Mais Nouhaila Benzina a trouvé le poteau et n'a pas pu conclure (90e6).

Un raté aux lourdes conséquences puisque les Marocaines ne s'en sont pas remises lors de la rocambolesque séance de tirs aux buts marquée par de nombreux ratés. Après deux médailles d'argent en 2022 et 2024, les Lionnes de l'Atlas terminent donc à la quatrième place de la CAN alors que les Algériennes vont savourer le premier bronze de leur histoire.