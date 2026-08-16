Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 aout 2026

revue de presse

Burkina Faso : Polémique autour d'une formation militaire imposée aux journalistes

Plus de quarante journalistes burkinabè ont participé à une formation militaire de « patriotisme » organisée par les autorités de transition, une initiative qui suscite de vives critiques de la part des organisations de défense de la liberté de la presse.

Pendant six jours, 44 journalistes issus des médias publics et privés ont été accueillis dans une académie de police près de Ouagadougou. En treillis militaires et armés de fusils, ils ont suivi cette « immersion patriotique » désormais imposée par la junte du capitaine Ibrahim Traoré, au pouvoir depuis le coup d'État de 2022. [Source Africanews]

Guinée : Doumbouya place la sécurité au cœur de sa reprise

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Quelques heures après son retour à Conakry au terme d’un congé annuel passé en Grèce avec sa famille, le président guinéen Mamadi Doumbouya a consacré sa première réunion stratégique aux questions de défense, de sécurité et de souveraineté nationale.

Le chef de l’État a présidé, jeudi 14 août au Palais Mohammed V, une session extraordinaire du Conseil supérieur de la défense et de la sécurité nationale, l’instance chargée d’examiner les grandes orientations du pays en matière de défense et de sécurité.

Cette réunion, qui intervient immédiatement après le retour du président à Conakry, a rassemblé le Premier ministre Amadou Oury Bah, plusieurs responsables de la présidence, des membres du gouvernement ainsi que des hauts responsables militaires et paramilitaires. [Source Apanews]

AfroBasket U18 : La Côte d’Ivoire écarte le Cameroun et rejoint le Sénégal en finale

Les Éléphanteaux disputeront le titre continental devant leur public. En dominant le Cameroun (62-57) ce samedi 15 août à Abidjan au terme d’une demi-finale accrochée, la Côte d’Ivoire s’offre une finale face au Sénégal et valide sa qualification pour la Coupe du monde U19 2027.

Invaincue depuis le début du tournoi, la sélection ivoirienne a franchi l’obstacle camerounais au Palais des Sports de Treichville. Face aux vice-champions d’Afrique 2024, les Éléphanteaux ont dû s’imposer dans un registre plus défensif que lors de leurs précédentes sorties, loin de leur moyenne de 84,3 points par match sur la compétition.

Partis en tête (20-14 au début du deuxième quart-temps), les Ivoiriens n’ont jamais réussi à détacher une équipe camerounaise appuyée sur sa puissance intérieure. Les jeunes Lions Indomptables ont maintenu la pression jusqu’au bout, mais au final c’est bien la Côte d’Ivoire qui gagne. [Source Afrik.com]

CAN féminine 2026 : L’Algérie décroche le bronze face au Maroc après un derby à suspense

L’Algérie a remporté la médaille de bronze de la CAN féminine 2026 ce samedi 15 août à Rabat. Les Vertes ont battu le Maroc aux tirs au but (1-1, 3-2 t.a.b.) et décrochent le premier podium de leur histoire.

C'est une première pour le football féminin algérien. Après avoir atteint les demi-finales pour la première fois de son histoire, l'Algérie termine la CAN féminine 2026 sur le podium. Les Vertes ont dominé le Maroc aux tirs au but (3-2), après un match nul 1-1, ce samedi soir au Stade olympique de Rabat. Un résultat historique pour les joueuses de Farid Benstiti, qui repartent du Maroc avec une médaille de bronze et une qualification pour la Coupe du monde 2027 déjà en poche. [Source Africa Radio]

Madagascar : La nationalisation des importations de carburants entre dans sa première phase

Madagascar a lancé, le 12 août 2026, la première opération concrète de sa nouvelle politique de nationalisation des importations de carburants. Le tanker Sunda 1, affrété auprès du groupe nigérian Sahara, a livré 67 millions de litres de gasoil au port de Toamasina, exclusivement destinés à la JIRAMA, la compagnie publique d’eau et d’électricité.

Cette cargaison, qui couvre environ six mois des besoins de l’opérateur historique, matérialise la réforme du secteur aval adoptée le 1er juillet, dans un contexte de crise énergétique aiguë exacerbée par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. [Source Africapresse]

Niger : 15 militaires tués au nord du pays dans deux attaques revendiquées par le groupe rebelle MPLJ

Au Niger, le Mouvement atriotique pour la liberté et la justice revendique deux attaques menées le 15 août dans le nord du pays, les forces du MPLJ ont attaqué deux positions de l’armée nigérienne à Seguédine, près de la frontière libyenne. Il déclare avoir fait au moins 15 victimes et 7 blessées dans les rangs de l’armée.

Le Mouvement patriotique pour la liberté et la justice (MPLJ) dit avoir attaqué le camp de la Garde nationale du Niger à Seguédine ainsi qu’une barrière tenue par la police nationale, la gendarmerie et la douane, dans l'extrême nord du pays, près de la frontière libyenne..

Le poste a été attaqué aux premières lueurs du jour, au moment de la prière. Selon des sources sécuritaires, les soldats ont été surpris dans leur sommeil. La caserne a été pillée et incendiée. Les aissaillants ont emportés du matériel militaire : véhicules, armes et munitions. Pour atteindre la caserne de Séguédine, ils ont contourné deux autres positions militaires : celles de Chirfa et de Dao Timi. [Source RFI]

Gabon : Le gouvernement suspend à titre conservatoire le directoire de l’Église Évangélique

Face au séisme qui secoue actuellement la communauté protestante gabonaise, le gouvernement a décidé de taper du poing sur la table.

Par la décision n°00134/MISD du 14 août 2026, rendue publique ce samedi 15 août, le ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation a pris la mesure radicale de suspendre « à titre conservatoire, le directoire actuel de l’Église Evangélique du Gabon (EEG) ». Une intervention étatique motivée par la montée de vives tensions internes lors du récent renouvellement des instances dirigeantes. [Source GabonMediaTime]

Ghana : Les producteurs de cacao contestent une loi qui restreint l’usage de leurs terres

Au Ghana, le projet de protéger les terres cacaoyères se heurte aux inquiétudes des producteurs sur leur capacité à décider de l’avenir de leurs exploitations.

Adopté fin juillet 2026 par le Parlement, le Ghana Cocoa Board Bill confère aux plantations de cacao un statut protégé et soumet leur conversion à d’autres usages à l’autorisation du Ghana Cocoa Board (COCOBOD), le régulateur de la filière. La réforme vise à enrayer le recul de la production nationale, alors que des parcelles sont converties à l’exploitation minière ou à d’autres cultures, notamment le caoutchouc.

Depuis son adoption, le texte suscite de vives réserves parmi les organisations de producteurs, qui demandent au président John Dramani Mahama de ne pas le promulguer en l’état et de poursuivre les consultations. [Source Agence ecofin]

Face à la progression d’Ebola en RDC, l’ONU débloque 30,5 millions de dollars supplémentaires

La situation épidémiologique en République démocratique du Congo (RDC) suscite une nouvelle alerte au sein du système des Nations Unies.

Alors que l’épidémie de maladie à virus Ebola continue de progresser, trois mois après sa déclaration officielle, le 15 mai 2026, Tom Fletcher, Secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence au Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), appelle à renforcer rapidement la réponse internationale face à cette épidémie mortelle, dans une partie du pays déjà confrontée aux conflits armés et à l’insécurité.

Selon le responsable humanitaire des Nations Unies, la progression du virus met à rude épreuve les capacités de riposte déployées sur le terrain. Il décrit une situation qui exige une mobilisation beaucoup plus importante afin d’empêcher l’épidémie de prendre davantage d’ampleur. [Source Actualite.cd]

La Cour des comptes procède à la publication du rapport public général annuel 2025-2026 au Burundi

Des entités de l’Etat qui travaillent convenablement, d’autres qui accusent des manquements et d’autres encore qui ne travaillent pas conformément à la loi, tels sont les quelques constats de la Cour des comptes auprès des institutions auditées et dont le rapport a été présenté vendredi 14 août 2026. Reste à vérifier si les recommandations formulées aux institutions concernées ont été suivies d’actions concrètes selon le président de la Cour.

Toute l’équipe de cet organe de suivi des finances publiques étaient au rendez-vous. Un seul point se trouve sur l’agenda : L’approbation et la publication du rapport public général annuel 2025-2026. Léopold Kabura, le président de la Cour a indiqué que les entités qui ont été auditées sont des ministères, des institutions directement rattachées à ces ministères, des projets etc. [Source Iwacu]