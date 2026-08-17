Afrique: Victoire du Cameroun face au Malawi - Quand les lionnes saccagent la fournaise des Scorchers

Cameroun # Malawi, c'était l'alléchante affiche de la finale de la 14e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine, qui s'est jouée le 16 août 2026 au stade Moulay El Hassan de Rabat au Maroc.

Une opposition entre la meilleure défense et la meilleure attaque de cette CAN. Au coup de sifflet final, c'est le Cameroun qui n'est pas à sa première finale dans cette compétition, qui s'est imposé face au Malawi qui disputait pour la 1re fois de son histoire, une finale de la plus prestigieuse compétition continentale. Les Lionnes indomptables ont ainsi saccagé la fournaise des Scorchers, (surnom officiel donné à l'équipe nationale féminine du Malawi), pour décrocher ce titre continental qui, pendant longtemps, manquait à leur palmarès, après trois défaites en finale, en 2004, 2014 et 2016.

Un sacre qui conforte un peu plus leur position de grande nation de football africain, même si c'est un premier. Ainsi, ont-elles assumé leur statut de favorite de cette finale, en venant à bout de la redoutable attaque malawite, menée par les soeurs Tabitha et Temwa Chawinga. Après donc avoir éliminé les Nigérianes tenantes du titre, archi-favorites de la compétition, et les Marocaines qui avaient l'avantage du terrain, les protégées de Dimitri Lipoff, ont fait étalage de tout leur talent.

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Un parcours qui mérite d'être salué, au regard des conditions dans lesquelles elles sont arrivées à la compétition. Elles qui ont dû, en effet, surmonter un départ difficile, puisqu'elles avaient été initialement éliminées lors des qualifications avant d'être repêchées grâce à l'élargissement de la phase finale à seize équipes, sans oublier les défis sportifs auxquels elles ont fait face durant la compétition ainsi que les remous extra-sportifs.

Une finale que les Lionnes ont mérité de jouer et de gagner

Malgré cela, le 11 camerounais a mouillé le maillot, pour soulever le trophée tant convoité. Une victoire aussi pour la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) qui a été à la hauteur des enjeux en galvanisant les joueuses, en accordant sa confiance au staff et en mettant les moyens nécessaires à la disposition des joueuses.

Pour preuve, grâce à cette brillante victoire, chaque joueuse va empocher 8 millions de F CFA supplémentaires, s'ajoutant aux 46 millions de F CFA (primes de participation et de match) déjà cumulés par joueuse pour leur parcours jusqu'en finale. Une finale qu'elles ont mérité de jouer et de gagner, tellement elles étaient redoutables. Cela dit, les joueuses malawites n'ont pas démérité non plus, au regard de leur brillant parcours.

Des outsiders que personne n'attendait à ce stade de la compétition. Les Scorchers auront donc créé l'exploit, en disputant la finale de cette compétition continentale, pour leur toute première participation à cette CAN. C'est donc la tête haute qu'elles quittent le Royaume chérifien, avec la fierté d'avoir accompli quelque chose de grand. Aucun regret, car tout au long de la compétition, elles ont été énormes et méritent du respect. Un parcours qui fait croire que le football féminin malawite a de beaux jours devant lui.