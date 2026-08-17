Afrique Centrale: Washington-Kinshasa-Kigali - Le temps de la vérification est venu

À Genève, la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda veulent transformer les engagements sécuritaires en mécanismes de contrôle concrets. Derrière les protocoles proposés, c'est la crédibilité même de l'accord de Washington qui se joue.

La paix dans les Grands Lacs ne se décrète pas par la signature d'un document. Elle se mesure à la capacité des parties à vérifier, sur le terrain, que les engagements pris sont effectivement respectés. C'est tout l'enjeu de la sixième réunion du Mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, tenue les 12 et 13 août à Genève, entre la RDC et le Rwanda, avec la participation des États-Unis, du Qatar, du Togo, de l'Union africaine et d'autres partenaires.

Quelques semaines après la conclusion des Accords de Washington, Kinshasa et Kigali veulent désormais passer de la déclaration politique à la mécanique de contrôle. Deux initiatives ont ainsi été présentées pour renforcer le suivi de la mise en oeuvre des engagements sécuritaires. Les propositions seront examinées par Washington avant la prochaine réunion conjointe, prévue les 16 et 17 septembre.

Le contrôle, nerf de la paix

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le premier enjeu est celui du mécanisme conjoint de coordination sécuritaire. Le second concerne le comité chargé du suivi du cessez-le-feu et du contrôle des mouvements de troupes le long de la ligne de contact. Cette architecture répond à une faiblesse classique des processus de paix : l'écart entre ce qui est signé et ce qui est réellement appliqué.

Dans une région où les accusations croisées de soutien à des groupes armés, de mouvements de troupes et de violations des cessez-le-feu ont régulièrement fait échouer les précédentes tentatives de règlement, la vérification devient aussi importante que l'accord lui-même. Kinshasa et Kigali semblent donc vouloir installer un dispositif permettant de documenter les faits, d'identifier les violations éventuelles et surtout d'éviter que chaque incident ne se transforme immédiatement en nouvelle crise diplomatique.

Le rôle décisif de Washington

Les États-Unis se retrouvent au centre de cette architecture. Les participants à la réunion de Genève leur ont demandé d'examiner les deux protocoles proposés et de présenter leurs observations en septembre. Cette étape est stratégique. Washington n'est pas seulement un acteur diplomatique du processus : son implication confère aux engagements une dimension internationale susceptible de renforcer leur crédibilité.

Mais cette implication pose également une question : jusqu'où les États-Unis sont-ils prêts à aller pour garantir que les mécanismes de contrôle disposent de moyens réels et d'une capacité d'alerte efficace ? La paix dans l'Est de la RDC ne pourra pas reposer uniquement sur la bonne volonté des signataires. Elle nécessitera des procédures, des données vérifiables et une capacité à établir les responsabilités.

Le dossier FDLR, l'autre test

La RDC a également présenté à Genève son plan de désarmement, démobilisation et réintégration des combattants des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR). À la demande du Mécanisme, la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC a apporté son expérience opérationnelle en matière de Désarmement, démobilisation et réintégration.

Ce volet est particulièrement sensible. Le dossier des FDLR constitue depuis des années l'un des principaux éléments de tension entre Kinshasa et Kigali. Pour le Rwanda, la présence de ce groupe armé constitue une menace sécuritaire majeure. Pour la RDC, le désarmement doit pouvoir s'inscrire dans une stratégie plus large de stabilisation et de réintégration. La présentation du plan congolais constitue donc un signal important. Elle signifie que la question des groupes armés doit désormais être traitée dans un cadre organisé, contrôlé et vérifiable.

De l'accord politique à la paix réelle

La réunion de Genève marque ainsi une nouvelle phase des Accords de Washington. Après la signature vient le moment le plus difficile : celui de l'application. Le rendez-vous de septembre sera, à cet égard, déterminant. Il devra permettre de savoir si les protocoles proposés peuvent devenir des instruments opérationnels et si les engagements sécuritaires peuvent être soumis à une véritable vérification.

Car dans les Grands Lacs, la paix ne manque pas de déclarations ; elle manque de mécanismes suffisamment solides pour empêcher le retour de la guerre. Washington, Kinshasa et Kigali ont désormais une responsabilité commune : faire de la vérification non pas un accessoire de l'accord, mais son principal dispositif de crédibilité. La prochaine étape de septembre dira si les Accords de Washington entrent réellement dans leur phase d'exécution -- ou s'ils resteront une nouvelle promesse de paix suspendue aux réalités du terrain.