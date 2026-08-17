Congo-Brazzaville: Economie nationale - La contribution de la diaspora jugée considérable

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a déclaré, le 14 août à Brazzaville, à l'ouverture des travaux du Forum Congo-Diaspora 2026, que le volume des transferts d'argent des Congolais de l'étranger vers leur pays est croissant d'année en année.

Selon le chef du gouvernement, avec un peu plus de patriotisme, la diaspora congolaise peut jouer un rôle capital dans la marche vers le développement. En effet, les transferts monétaires émanant des Congolais à l'étranger sont importants en termes de soutien aux ménages ainsi qu' aux familles et constituent un véritable filet social. « D'ailleurs, on peut admettre aujourd'hui que la contribution de la diaspora au développement économique et social peut être considérable...

Elle est croissante d'année en année, allant de 11,6 milliards FCFA en 2023 à 24,3 milliards FCFA en 2024, puis à 32,5 milliards FCFA en 2025, répartis en aide familiale à hauteur de 47%, en investissement à hauteur de 21%, en construction à hauteur de 17%, dans les secteurs de l'éducation et de la santé à hauteur respectivement de 8% et de 7% », a-t-il informé.

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Citant une étude scientifique publiée dans la revue française des sciences de l'information et de la communication en 2019, Anatole Collinet Makosso a indiqué que dans le secteur des technologies d'information et de communication, l'apport de la diaspora congolaise dans l'équilibre des comptes financés de nombreux opérateurs de téléphonie au regard de l'importance des revenus générés par les appels internationaux entrants pouvait représenter jusqu'à 25% du chiffre d'affaires global des opérateurs et une part encore plus importante des profits.

« C'est dire que notre diaspora peut bien contribuer à ouvrir de nouveaux marchés, à attirer des investissements, à favoriser le transfert de technologies et de savoir-faire, à renforcer les chaînes de valeur, à accompagner la montée en compétence de notre jeunesse et à promouvoir l'image du Congo à l'international », a poursuivi le Premier ministre, devant un échantillon de Congolais venus d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie.