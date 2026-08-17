Des experts du secteur de la santé de l'Alliance des Etats du Sahel se sont réunis à Ouagadougou pour élaborer trois livrables, à savoir la surveillance des maladies, la réglementation pharmaceutique et l'achat groupé de médicaments. Débutée le mardi 11 août, cette rencontre a pris fin, le vendredi 14 août 2026, à Ouagadougou.

Face aux défis humanitaires et sécuritaires interconnectés du Sahel, les réponses fragmentées appartiennent désormais au passé. Du 11 au 14 août 2026, à Ouagadougou, des experts de la santé du Burkina Faso, du Mali et du Niger se sont réunis en vue de matérialiser la vision commune de la Confédération des Etats du Sahel (AES) à travers trois chantiers prioritaires que sont la surveillance épidémiologique, la régulation pharmaceutique et l'approvisionnement groupé en médicaments.

Le ministre de la Santé, Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, a qualifié cette rencontre d'opportunité historique. Pour lui, faire face aux risques d'épidémies et aux pénuries récurrentes de médicaments impose une refonte profonde du modèle d'approvisionnement des trois Etats.

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Il a souligné la nécessité de s'affranchir des chaînes logistiques extérieures tout en renforçant les exigences en matière de contrôle de la qualité au niveau communautaire. Le ministre de la Santé a indiqué aux experts que la finalisation de ces livrables est un impératif. « Nous devons absolument et impérativement avoir une politique d'achat groupé pour pouvoir mutualiser nos efforts », a-t-il martelé.

Se réjouissant de l'état d'avancement des travaux, Robert Lucien Jean-Claude a assuré que les engagements pris seront tenus et que les délais de novembre vont être respectés.

Pour la ministre malienne de la Santé et du Développement social, le colonel-major Assa Badiallo Touré, cette réunion est la preuve tangible que l'AES est désormais une entité solide qui « marche et parle d'une seule voix ».

L'AES, une alliance qui parle d'une seule voix

Elle a rappelé que cette initiative découle des orientations fixées lors du sommet fondateur de la Confédération, puis confirmées par le Conseil des ministres de février 2026. Pour le colonel-major Assa Badiallo Touré, la santé ne constitue pas seulement un service public indispensable, mais s'impose comme un pilier fondamental de la souveraineté nationale et du développement socio-économique des trois nations. Elle a de ce fait indiqué qu'il s'agit de bâtir une architecture sanitaire solidaire capable d'anticiper les crises épidémiques plutôt que de les subir.

Le directeur général de la santé publique du Burkina Faso, Joseph Soubeiga, a expliqué le travail technique accompli durant ces quatre jours. L'exercice a consisté à réaliser une cartographie précise des dispositifs nationaux existants afin d'en extraire les synergies et de combler les divergences. Il a affirmé que les analyses conduites révèlent en effet, des disparités institutionnelles et techniques.

Si les trois pays disposent déjà de cadres de surveillance épidémiologique, leurs équipes d'intervention rapide affichent des degrés d'opérationnalité inégaux. De même, a-t-il souligné, la régulation pharmaceutique et les statuts juridiques des centrales d'achat diffèrent. Joseph Soubeiga a enfin confié que la rencontre a permis de jeter les bases juridiques et organisationnelles nécessaires à une véritable politique d'achat groupé, incluant la définition claire des mécanismes de paiement et de gouvernance.