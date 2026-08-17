Le Comité international de la Croix-Rouge (Cicr) a facilité, le 16 août, le transfert médical de 6 personnes blessées se trouvant au Centre de santé de référence (Csref) de Kidal vers l'hôpital de Gao. Cette action, qui a été conduite en toute transparence grâce aux garanties de sécurité obtenues de toutes les parties au conflit, s'inscrit dans le cadre du rôle d'intermédiaire neutre du Cicr.

Une énième intervention du Cicr

Cette évacuation du 16 août n'est pas isolée. Depuis janvier 2026, le Cicr a multiplié les opérations de facilitation dans le Nord et le Centre du Mali.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En février, l'organisation a accompagné la libération de 12 civils détenus dans la région de Ménaka, après plusieurs semaines de négociations avec les groupes armés locaux. En avril, 8 personnes, dont 3 enfants, ont été transférées de Tombouctou vers Bamako pour des soins d'urgence, avec l'accord de toutes les parties. Au mois de juin, le Cicr a également facilité le regroupement familial de 21 personnes déplacées de la zone de Douentza, dont plusieurs anciens otages.

À chaque fois, le Cicr a obtenu des garanties de sécurité préalables et a agi en tant qu'intermédiaire neutre. L'organisation rappelle que son mandat se limite à l'accès aux victimes et au respect du droit international humanitaire.

Les signaux d'une reprise du dialogue

Au-delà de l'urgence médicale, la répétition de ces opérations envoie un signal politique fort. Le fait que toutes les parties au conflit accordent régulièrement des garanties de sécurité au Cicr pour des convois traversant les lignes de front montre qu'un canal de communication minimal reste ouvert.

Cette dynamique laisse penser à de fortes chances d'un retour à la table des négociations. D'abord parce que le Cicr n'obtient ces garanties que lorsqu'il existe une coordination entre belligérants. L'acceptation répétée de ces missions prouve que les commandements militaires parviennent encore à se parler via un intermédiaire neutre, et c'est souvent le premier pas avant des pourparlers politiques.

Ensuite, l'urgence humanitaire joue un rôle de point d'entrée. Les questions de santé, d'accès à l'eau et de protection des civils sont des sujets qui permettent de désamorcer les tensions. En réussissant ces missions depuis le début de l'année, le Cicr crée des précédents de coopération concrète sur lesquels les acteurs peuvent s'appuyer pour élargir le mandat à des cessez-le-feu locaux ou à des corridors humanitaires plus larges.

Enfin, la pression régionale et internationale s'intensifie. Alors que la situation sécuritaire se dégrade dans tout le Sahel, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (Cedeao), l'Union africaine (UA) et l'Algérie poussent pour une relance du processus de paix d'Alger. Ces opérations du Cicr offrent aux parties une porte de sortie honorable pour revenir négocier en se présentant comme soucieuses du sort des populations.

Pour les observateurs à Bamako et Gao, ces évacuations ne sont pas anodines. Elles rappellent que même en période de forte tension, les acteurs gardent intérêt à préserver des espaces de dialogue. Le Cicr réaffirme que son rôle se limite à l'humanitaire. Mais sur le terrain, chaque geste de coordination est scruté comme un indicateur, et celui du 16 août ressemble à une nouvelle fissure dans le mur.

Internautes pour et contre

L'annonce du Cicr a suscité de nombreux commentaires sur Facebook et X. Les avis sont partagés entre soulagement et méfiance.

Du côté de ceux qui saluent l'initiative, on peut lire des messages de gratitude envers le Cicr pour avoir sauvé des vies. Sur X, le compte @MaliSolidarité a écrit : "Merci au Cicr. Sauver des vies doit toujours passer avant la politique. Si l'humanitaire peut nous ramener à la paix, alors continuons dans ce sens."

D'autres se montrent plus sceptiques. Certains s'interrogent sur l'identité des personnes évacuées et craignent que les opérations ne servent à soigner des combattants pour qu'ils retournent au front. Sur Facebook, la page "Voix du Nord Mali" a commenté : "On nous parle d'humanitaire, mais qui étaient ces blessés ? Tant qu'on ne libère pas tous les otages civils, ces opérations ne servent qu'à donner bonne conscience."

Face à ces réactions, le Cicr réaffirme qu'il intervient uniquement sur des critères médicaux et humanitaires, sans distinction.