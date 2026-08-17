Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue gabonais Brice-Clotaire Oligui Nguema ont supervisé, samedi 15 août à Libreville, la signature de trois instruments de coopération entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Gabon. Parmi ces accords figure l'exemption réciproque de visas entre les deux pays.

Cette mesure s'inscrit dans la volonté de Kinshasa et de Libreville de faciliter la mobilité de leurs citoyens et de renforcer les relations bilatérales. Les deux autres instruments portent sur l'instauration de consultations politiques et diplomatiques régulières ainsi que sur la coopération générale.

Faciliter la mobilité entre la RDC et le Gabon

L'exemption réciproque de visas constitue l'un des principaux résultats de cette visite de travail et d'amitié de Félix Tshisekedi au Gabon. Elle devrait contribuer à faciliter les déplacements entre les deux pays et à favoriser les échanges dans plusieurs domaines, notamment économique et commercial.

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Les deux chefs d'État ont également convenu de promouvoir les investissements et de renforcer les échanges entre les secteurs privés congolais et gabonais. Ils souhaitent notamment encourager la transformation locale des ressources naturelles et le développement de nouvelles chaînes de valeur.

Kinshasa et Libreville entendent par ailleurs renforcer leur concertation sur les questions de paix, de stabilité et de développement en Afrique centrale.

À l'issue de cette première journée de travail, Brice-Clotaire Oligui Nguema a assuré son homologue congolais du « soutien total » du Gabon à la candidature de Juliana Amato Lumumba au poste de secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Tshisekedi échange avec la diaspora congolaise

À Libreville, Félix Tshisekedi a également rencontré des membres de la diaspora congolaise. Les échanges ont porté notamment sur les processus de paix de Washington et de Doha ainsi que sur le projet de dialogue national inclusif en RDC.

Le chef de l'État a réaffirmé sa détermination à poursuivre les efforts en faveur d'une paix durable, dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC.

Concernant le dialogue national, Félix Tshisekedi a annoncé une prochaine adresse à la Nation pour en préciser les contours. « Ce dialogue sera différent de tous les dialogues qu'a connus ce pays », a-t-il déclaré.

S'inspirer de l'expérience gabonaise dans le bois

La visite de M. Tshisekedi s'est poursuivie dans la Zone économique spéciale de Nkok, près de Libreville. Il y a découvert le modèle gabonais de transformation locale du bois et de valorisation des ressources forestières.

Cette expérience pourrait inspirer la RDC dans la réorganisation de sa filière bois, notamment à travers le développement d'industries locales, la création de chaînes de valeur et l'attraction des investissements.

Le modèle de Nkok pourrait également nourrir la réflexion sur la redynamisation des zones économiques spéciales en RDC, notamment celle de Maluku.

À travers ces différents engagements, Kinshasa et Libreville veulent consolider leur coopération, en mettant l'accent sur la mobilité, les échanges économiques et la transformation locale des ressources.