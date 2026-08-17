Gabon: Programme des inaugurations du Président Brice Clotaire Oligui Nguema

15 Août 2026
Gabonews (Libreville)
Par CP

À l'occasion de la célébration du 66e anniversaire de l'Indépendance du Gabon, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, a arrêté un programme exceptionnel d'activités qui se déroulera du 11 au 18 août 2026 à Libreville.

Mercredi 12 Aout 2026

  • Inauguration hôpital de la peyrie
  • Inauguration du laboratoire nationale
  • Réception de kit d'équipements au CHUL

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Jeudi 13 Aout 2026

  • Inauguration de l'état major de la marine nationale
  • Inauguration de la direction générale de la contre ingérance( B2)
  • Inauguration de la direction générale des sapeurs-pompiers
  • Visite de plusieurs services à la prison centrale
  • Inauguration du RPG( camp Aissat)

Vendredi 14 Aout 2026

  • Inauguration du mausolée Leon Mba
  • Inauguration du marché de Mindoumbé
  • Réouverture de la cathédrale Sainte Marie

Samedi 15 Aout 2026

  • Réception du président de la RDC, Félix tsisekedi pour une visite de travail et d'amitié.

Dimanche 16 Aout 2026

  • Hommage à feu Léon Mba
  • Les décorations sur l'esplanade du Sénat
  • Inauguration de l'hôtel des Affaires Etrangères

Lundi 17 Aout 2026

  • Inauguration de la place de la concorde Georges Damas Aleka

Mardi 18 Aout 2026

  • Réception du président de Guinée Bissau

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