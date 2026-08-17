Gabon: Programme des inaugurations du Président Brice Clotaire Oligui Nguema

À l'occasion de la célébration du 66e anniversaire de l'Indépendance du Gabon, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, a arrêté un programme exceptionnel d'activités qui se déroulera du 11 au 18 août 2026 à Libreville.

Mercredi 12 Aout 2026

Inauguration hôpital de la peyrie

Inauguration du laboratoire nationale

Réception de kit d'équipements au CHUL

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Jeudi 13 Aout 2026

Inauguration de l'état major de la marine nationale

Inauguration de la direction générale de la contre ingérance( B2)

Inauguration de la direction générale des sapeurs-pompiers

Visite de plusieurs services à la prison centrale

Inauguration du RPG( camp Aissat)

Vendredi 14 Aout 2026

Inauguration du mausolée Leon Mba

Inauguration du marché de Mindoumbé

Réouverture de la cathédrale Sainte Marie

Samedi 15 Aout 2026

Réception du président de la RDC, Félix tsisekedi pour une visite de travail et d'amitié.

Dimanche 16 Aout 2026

Hommage à feu Léon Mba

Les décorations sur l'esplanade du Sénat

Inauguration de l'hôtel des Affaires Etrangères

Lundi 17 Aout 2026

Inauguration de la place de la concorde Georges Damas Aleka

Mardi 18 Aout 2026