Gabon: Programme des inaugurations du Président Brice Clotaire Oligui Nguema

À l'occasion de la célébration du 66e anniversaire de l'Indépendance du Gabon, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, a arrêté un programme exceptionnel d'activités qui se déroulera du 11 au 18 août 2026 à Libreville.
Mercredi 12 Aout 2026
- Inauguration hôpital de la peyrie
- Inauguration du laboratoire nationale
- Réception de kit d'équipements au CHUL
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Jeudi 13 Aout 2026
- Inauguration de l'état major de la marine nationale
- Inauguration de la direction générale de la contre ingérance( B2)
- Inauguration de la direction générale des sapeurs-pompiers
- Visite de plusieurs services à la prison centrale
- Inauguration du RPG( camp Aissat)
Vendredi 14 Aout 2026
- Inauguration du mausolée Leon Mba
- Inauguration du marché de Mindoumbé
- Réouverture de la cathédrale Sainte Marie
Samedi 15 Aout 2026
- Réception du président de la RDC, Félix tsisekedi pour une visite de travail et d'amitié.
Dimanche 16 Aout 2026
- Hommage à feu Léon Mba
- Les décorations sur l'esplanade du Sénat
- Inauguration de l'hôtel des Affaires Etrangères
Lundi 17 Aout 2026
- Inauguration de la place de la concorde Georges Damas Aleka
Mardi 18 Aout 2026
- Réception du président de Guinée Bissau