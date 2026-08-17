Gabon: Ngounié - 400 kits scolaires distribués aux apprenants des cours de vacances de 'J'aime Mouila'

L'association "J'aime Mouila" a procédé, ce samedi 15 Août 2026, à la remise officielle de kits scolaires aux élèves du primaire (du CP1 au CM2) et du secondaire (de la 6ème à la 3ème) de la commune de Mouila, ayant assidûment suivi les cours de vacances organisés durant tout le mois de juillet.

Cette cérémonie, placée sous le parrainage de Tatiana Moussavou, Présidente de "J'aime Mouila Port-Gentil" et Deuxième Vice-Présidente nationale de l'association, s'est déroulée devant une foule nombreuse de parents d'élèves venus soutenir leurs enfants.

Ce sont au total, près de 400 kits scolaires qui ont été distribués aux jeunes bénéficiaires. Chaque kit comprenait un sac à dos, des cahiers et supports de cours, du matériel d'écriture et de correction, ainsi que du matériel scientifique et de géométrie, de quoi permettre à chaque élève d'aborder la nouvelle année scolaire dans de bonnes conditions.

Au total, ce sont 1000 cahiers, 400 sacs, 300 ardoises, 18 paquets de bics, 54 paquets de 12 crayons, 400 taille-crayons, 600 gommes, 300 instruments de géométrie, 300 cahiers à double lignes, 200 cahiers de dessin, 200 livres de lecture et 400 crayons de couleur qui ont été mis à la disposition des apprenants.

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La remise des dons a été effectuée par un aréopage de personnalités mobilisées pour l'occasion : le Gouverneur de la province de la Ngounié, Francis Oyinamono, le Président d'honneur de l'association, Nicaise Moulombi, le Président de "J'aime Mouila", Charment Gildas Bivouli Bivouli, ainsi que la marraine de la session, Tatiana Moussavou.

Prenant la parole au nom de l'ensemble des apprenants, la représentante des élèves a chaleureusement remercié les organisateurs pour cette initiative salutaire, avant de formuler le voeu de voir ces cours de vacances reconduits à chaque grande période de congés scolaires.

Pour sa part, le Gouverneur Francis Oyinamono a salué cette initiative de l'association, exhortant les heureux bénéficiaires à faire bon usage du matériel reçu et à redoubler d'efforts pour réussir dans leurs études.

Visiblement satisfaits du succès de cette session 2026, le Président de l'association et la marraine ont, tour à tour, exprimé leur joie et promis de ne ménager aucun effort pour continuer à offrir de tels tremplins à la jeunesse de la commune de Mouila. Rendez-vous a d'ores et déjà été pris pour les prochaines grandes vacances.