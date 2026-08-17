Gabon: Hôpital Marcel Abéké de Moanda - L'attente interminable des patients suscite l'indignation

À l'Hôpital Marcel Abéké (HMA) de Moanda, l'attente des patients semble être devenue une réalité quotidienne. De nombreux usagers dénoncent des délais particulièrement longs avant d'être reçus par le personnel médical, une situation qui alimente désormais l'incompréhension et l'indignation au sein de la population.

Le témoignage d'une habitante illustre cette situation. Accompagnée de sa fille, elle s'est présentée à l'hôpital aux alentours de 6 heures du matin. Elle n'aurait finalement été reçue qu'à 15 heures, soit près de neuf heures d'attente.

Un cas qui, selon plusieurs témoignages, ne serait pas isolé.

Une attente devenue presque une norme.

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Pour les populations de Moanda, le problème ne réside pas uniquement dans un éventuel retard ponctuel. C'est surtout la répétition de ces longues heures d'attente qui suscite la colère.

Patients malades, personnes âgées, femmes enceintes, parents accompagnant leurs enfants : tous peuvent être contraints de patienter pendant plusieurs heures avant d'accéder à une consultation ou à une prise en charge.

« Venir tôt ne garantit même plus d'être reçu rapidement », déplorent certains usagers.

Cette situation pose naturellement des questions : s'agit-il d'un manque de personnel médical ? D'un problème d'organisation du service ? D'un nombre trop important de patients par rapport aux capacités de la structure ? Ou d'autres difficultés internes ?

Pour l'heure, les populations ne disposent d'aucune explication claire.

Les patients demandent des explications

L'indignation grandit d'autant plus que l'hôpital constitue un établissement essentiel pour les habitants de Moanda et des environs. Lorsqu'une personne se rend dans un établissement de santé, c'est généralement parce qu'elle a besoin d'être prise en charge, parfois dans l'urgence.

Faire patienter pendant plusieurs heures une personne malade peut donc être vécu comme une forme de négligence, même si les causes réelles de ces délais restent à déterminer.

Il ne s'agit pas ici de mettre en cause individuellement les médecins, infirmiers ou autres agents de santé. La question mérite plutôt d'être posée au niveau de l'organisation globale du service.

Si le problème est lié aux effectifs, les autorités compétentes doivent pouvoir l'identifier et envisager des solutions. S'il s'agit d'un problème organisationnel, celui-ci doit également être corrigé.

L'HMA doit-il s'expliquer ?

Face à la multiplication des témoignages, une clarification de la direction de l'Hôpital Marcel Abéké serait la bienvenue.

Les populations ont le droit de savoir pourquoi elles doivent parfois attendre plusieurs heures avant d'être reçues et quelles mesures sont envisagées pour améliorer la prise en charge.

La qualité des soins ne se limite pas au traitement médical. L'accueil, l'orientation, la disponibilité du personnel et le temps d'attente font également partie de l'expérience du patient.

À Moanda, une question demeure donc sur toutes les lèvres : combien de temps faudra-t-il encore attendre avant que cette situation soit prise au sérieux ?

Les populations ne demandent pas nécessairement l'impossible. Elles demandent simplement à être écoutées, respectées et prises en charge dans des délais raisonnables lorsqu'elles franchissent les portes de leur hôpital.