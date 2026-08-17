Gabon: Suspension a titre conservatoire du Directoire de l'Eglise Évangélique du Gabon (EEG)

Par Décision n°00134/MISD du 14 août 2026, le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, suspend à titre conservatoire, le directoire actuel de l'Eglise Evangélique du Gabon (EEG).

En effet, en considération du rapport des services de la Direction de la Sécurité Publique des Forces de Police Nationale lors de l'élection de ce Bureau directeur ; rapport qui fait état de risques avérés de troubles à l'ordre public, eu égard aux remous qui ont émaillés ce processus électoral lors du Synode National Ordinaire de fin et de renouvellement de mandat de l'Eglise Evangélique du Gabon.

Vu la saisine en annulation de la nomination du Révérend Jean Daniel Allogo Essimengane par les Révérends Isaïe Zue Moto et Moïse Ovono Menie, candidats à la présidence de l'Eglise Evangélique du Gabon, membres du Conseil National de la région synodale du Ntem, faisant craindre des débordements, des atteintes aux biens, à l'intégrité physique des personnes ainsi qu'une perturbation plausible de la tranquillité publique, le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, , garant de l'ordre et des libertés publics, suspend à titre conservatoire les activités du directoire actuel de l'Eglise Evangélique du Gabon.

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En conséquence, il est interdit à tout membre du directoire actuel d'organiser ou de participer à toute activité de direction ou de gestion au sein de l'Eglise Evangélique du Gabon. Une Administration provisoire et collégiale doit être mise en place par les Sages de l'Eglise Evangélique du Gabon et sera chargée de conduire les affaires courantes nécessaires au bon fonctionnement de leurs activités.

Toutefois, cette administration provisoire sera également chargée d'organiser les consultations nécessaires à la constitution d'un nouveau Bureau dans un délai n'excédant pas trois (3) mois.

Le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation en appelle à la sérénité de l'ensemble des parties afin de restaurer la sérénité au sein de l'Eglise Evangélique du Gabon et préserver la quiétude de nombreux fidèles du Corps du Christ.