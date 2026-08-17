Sénégal: Khadija Diaw (Madipa), de la Polytechnique à l'embouche bovine

Autre actrice de l'agriculture qui s'est illustrée ces derniers mois : Khadija Diaw, alias Madipa. Teint clair, la mine toujours joyeuse au milieu de plusieurs bêtes, elle est la promotrice de Madipa Farm, une ferme agricole intégrée installée dans la région de Thiès.

Ses capsules de présentation mettent en évidence plusieurs dizaines de boeufs de diverses races, des moutons issus de croisements et de sélection, ainsi que des chèvres. Madipa est également active dans l'aviculture.

Elle vit aujourd'hui de sa passion et transmet cette volonté d'aller de l'avant et de contribuer à l'ambition de souveraineté alimentaire. « C'est une passion et je compte poursuivre dans cette trajectoire », déclarait récemment Madipa en marge d'une réunion avec le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Cheikhou Oumar Ba.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a ainsi quitté la prestigieuse École supérieure polytechnique pour se consacrer à la terre et à l'élevage. Khadija Diaw a commencé par importer des races de bétail d'Afrique australe et d'Europe afin de réaliser des croisements visant à améliorer la production locale de viande et de lait. Ses activités comprennent l'embouche bovine, ovine et caprine. Elle les a également étendues à la création de commerces digitaux et à des projets d'insertion sociale, comme un « daara-ferme » destiné à former les enfants talibés à l'agriculture.

Sur son compte TikTok, elle compte plus de 300 000 abonnés. Une vitrine qu'elle utilise pour montrer son travail, inspirer d'autres jeunes et nouer des partenariats.