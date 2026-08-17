Afrique du Nord: CAN Féminine - L'Algérie bat le Maroc et s'offre la petite finale

Ce samedi 15 aout 2026, le Stade Olympique de Rabat accueillait un choc symbolique entre voisins : le Maroc, pays organisateur, affrontait l'Algérie pour la petite finale de la CAN féminine 2026. Les Algériennes l'ont emporté aux tirs au but et s'offrent ainsi la médaille de bronze.

L'Algérie a remporté la médaille de bronze de la CAN féminine 2026 en battant le Maroc aux tirs au but (1-1, 3-2 t.a.b.) lors du match pour la 3e place.

Longtemps dominées, les Algériennes ont su répondre grâce à l'égalisation de Lina Boussaha à la 83e minute, après l'ouverture du score marocaine signée Kautar Azraf (37e). Dans le temps additionnel, le Maroc a manqué l'occasion de conclure : Nouhaila Benzina a vu son penalty repoussé à la 90e+7. La séance de tirs au but a finalement souri aux Fennecs.

C'est la première fois de son histoire que l'Algérie monte sur le podium de la compétition. Le Maroc, hôte du tournoi et finaliste des deux dernières éditions, termine à la 4e place.