Sénégal: Cheikh Tidiane Thiam, l'autre pépite sénégalaise qui frappe à la porte du groupe pro de Villarreal

À seulement 20 ans, Cheikh Tidiane Thiam confirme, match après match, qu'il fait partie des jeunes talents sénégalais les plus prometteurs du moment. Le milieu de terrain, formé à l'Oslo Football Academy de Dakar, vient de recevoir une belle récompense : une place dans le groupe d'Iñigo Pérez pour le déplacement de Villarreal chez le Racing Santander, à l'occasion de la première journée de LaLiga ce dimanche. Le club espagnol tient donc une nouvelle pépite sénégalaise, en plus d'Alassane Diatta qui fait également sensation.

Cette sélection dans le groupe premier fait suite à une présaison de haut niveau pour le jeune international sénégalais. Villarreal a longtemps fait confiance à sa cantera pour ce déplacement en Cantabrie, les cadors du club n'entrant en lice qu'à partir de la semaine prochaine, et Thiam figure parmi les jeunes pousses retenues par l'entraîneur du Sous-Marin Jaune. Une belle colonie sénégalaise devrait ainsi évoluer sous le maillot jaune et bleu cette saison.

Signe encourageant de cette bonne dynamique : lors de la préparation estivale, Thiam s'était déjà distingué face au PSV Eindhoven. Entré en jeu à la place de son compatriote Alassane Diatta, il avait largement contribué au réveil des siens après une entame poussive, aidant Villarreal à s'imposer 3-1 après un revers initial concédé face au Benfica.

Un parcours construit pas à pas

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Né le 7 novembre 2005 à Cambérène, Thiam a fait ses débuts à l'école de football Lamine Seck avant de rejoindre l'Association sportive de Cambérène, puis l'Oslo Football Academy. C'est avec ce club qu'il passe professionnel en 2023 et découvre la deuxième division sénégalaise, contribuant à la montée historique de l'équipe en première division.

Sa révélation internationale intervient lors de la CAN U20 disputée en Égypte, où son sens du placement et sa régularité attirent l'attention des recruteurs européens, après des essais infructueux à Khor Fakkan (Émirats arabes unis) et à Burnley. Auteur de deux buts avec les Lionceaux malgré une élimination en quarts de finale, et capitaine de la sélection sénégalaise des moins de 20 ans, il s'engage finalement avec Villarreal en juin 2025 pour un contrat initial courant jusqu'en 2028.

Sa progression au sein de l'équipe B, où il a disputé une dizaine de rencontres comme titulaire dès sa première saison, a suffisamment convaincu le club pour que ce dernier prolonge son bail jusqu'au 30 juin 2031, un signal fort sur la confiance placée dans son potentiel à long terme.

Un profil qui colle aux attentes du football moderne

Milieu box-to-box doté d'un bon gabarit (1,82 m), Thiam se distingue par sa puissance physique, sa capacité à couvrir du terrain et une qualité technique qui lui permet de sortir le ballon proprement sous pression, que ce soit par la passe ou par la conduite de balle. Un profil complet, encore en construction, mais qui correspond bien aux exigences d'un cadre comme Villarreal, habitué à faire éclore de jeunes talents avant de leur ouvrir les portes du groupe professionnel.

Quelles chances avec le groupe pro cette saison ?

Cette première convocation en LaLiga ne garantit pas encore de temps de jeu immédiat avec l'équipe première. Elle marque toutefois une étape importante : celle de la reconnaissance par le staff professionnel après une présaison aboutie. Avec un effectif qui doit gérer à la fois le championnat et la Ligue des champions cette saison, Villarreal pourrait être amené à s'appuyer davantage sur ses jeunes joueurs lors des périodes de rotation, ce qui laisse entrevoir de premières opportunités pour Thiam au fil de la saison.

Reste à confirmer les bonnes sensations affichées en présaison sur la durée, en équipe B comme lors de ses apparitions avec le groupe pro. Mais la trajectoire du jeune Sénégalais, de Cambérène à la Liga espagnole, en passant par la capitainerie des Lionceaux U20, donne toutes les raisons d'y croire.