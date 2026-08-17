Angleterre, 1re journée, 2e division

Middlesbrough lance sa saison par un succès 2-1 face à Lincoln. Titulaire au poste d'axial gauche, Adilson Malanda a tenu sa défense avec 8 duels gagnés.

Victoire également pour West Bromwich Albion, sur le terrain de Norwich (1-2). Remplaçant, Rabby Nzingoula est entré à la 68e, à 0-0.

Angleterre, 1re journée, 3e division

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Promu, Bromley réussit ses débuts en League One : l'équipe de William Hondermarck s'impose 1-0 à Barnsley. Le milieu international congolais a joué toute la rencontre au poste de milieu axial gauche. Averti à la 82e.

Lettonie, quart de finale de la Coupe

Daugavpils croque Ogre United 3-1. Sans Ceti Taty Tchibanda, ménagé.

Malte, 1re journée, 1re division

Marsaxlokk et Christoffer Mafoumbi, titulaire dans les buts, démarrent leur saison par un match nul 1-1 à Balzan.

Norvège, 18e journée, 1re division

Sans Mark Mampassi, arrivé la veille au club, Rosenborg bat Viking 2-1. Rosenborg est sixième avec 16 longueurs de retard sur son adversaire du jour, deuxième du classement.

Pays-Bas, 2e journée, 1re division

Nimègue s'impose brillamment sur le terrain de Willem II (4-1). Avec Brayann Pereira titulaire au poste de latéral droit.

Pays-Bas, 2e journée, 2e division

Den Bosch chute chez l'Heracles Rotterdam (2-3). Titulaire, Kévin Monzialo a été sevré de bons ballons. Bien servi à la 45e+3, il a manqué sur duel et buté sur le portier local. Rien d'autre à se mettre sous la dent pour le meilleur buteur de l'équipe l'an passé, qui a montré des signes de frustration sur certains choix de ses co-équipiers.