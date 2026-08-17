Congo-Brazzaville: Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France (Ligue 3)

Ligue 3, 2e journée

Bryan Passi était titulaire et capitaine lors du succès de Valenciennes face à Bourg-Péronnas (2-0). Une tête non cadrée à la 8e sur corner et de l'autorité dans sa surface, avant d'être remplacé à la 76e.

En supériorité numérique pendant une mi-temps, Quevilly-Rouen est tenu en échec à domicile par Concarneau (1-1). Warren Tchimbembé était titulaire au poste de milieu relayeur droit. Remplacé à la 81e.

Natanael Bouekou est resté sur le banc.

Le Paris Atletico rentre bredouille de Villefranche-sur-Saône (0-2). Titulaire dans l'axe droit de la défense, Jesah Ayessa a reçu deux cartons jaunes aux 40e et 82e. Suspendu au prochain match, l'ancien Ajaccien manquera donc la réception de Valenciennes vendredi prochain.

Cédric Odzoumo n'était pas dans le groupe, pour le deuxième match de rang, lors du succès de Versailles face au Puy-en-Velay (1-0).