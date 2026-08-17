Soudan: Les Ministres des Finances, de l'Enseignement supérieur et des Mines appellent l'UA à adopter une position constructive face aux crimes de la milice

Le ministre des Finances, Dr Jibril Ibrahim, a affirmé que la guerre lancée par la milice rebelle contre le Soudan avait eu un impact négatif sur les capacités économiques du pays, précisant que les dégâts causés par la guerre de la milice ne se limitaient pas seulement au meurtre, mais comprenaient également le déplacement des citoyens et la destruction systématique des infrastructures et de l'économie

Lors d'une intervention lors d'une réunion qui a regroupé le Premier ministre, les membres du gouvernement et les représentants des forces politiques et civiles avec la délégation des ambassadeurs de l'Union africaine et les membres du Conseil de paix et de sécurité africain au siège du Conseil des ministres à Khartoum aujourd'hui, il a déclaré que la milice avait ciblé les services de base, à la tête desquels les stations électriques, et s'était délibérément efforcée de priver les citoyens d'électricité

Jibril Ibrahim a également évoqué les sanctions imposées sur le pays, soulignant qu'elles sont inutiles et ne servent aucun intérêt, appelant l'Union africaine à revoir sa position et à lever la suspension de la qualité de membre du Soudan

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Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Moudawi Ibrahim, a passé en revue l'ampleur de la destruction ayant affecté les infrastructures de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans le pays, soulignant que la milice avait visée à entraver la croissance et le développement du Soudan en ciblant délibérément le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Il a déclaré que la milice avait cible le secteur, notamment les professeurs d'université, les scientifiques et les étudiants, qu'elles ont tués, en violation flagrante de toutes les normes, soulignant que ce qui s'est passé dans ce secteur ne nuira pas seulement au Soudan, mais aussi à l'ensemble de l'Afrique , appelant l'Union africaine à se tenir au côté des institutions éducatives soudanaises et à les reconstruire.

Le ministre des Mines, Nour Al-Da'im Taha, a demandé à l'Union africaine d'adopter une position claire face aux ingérences étrangères dans les affaires du pays, et a appelé l'Union à exiger les Émirats arabes unis de cesser de soutenir et d'armer la milice terroriste du Soutien rapide, soulignant que ce qui s'est passé au Soudan pourrait se propager au reste des autres pays africains.

Il a salué la position de l'Union africaine et son refus de créer des entités gouvernementales parallèles au gouvernement du Soudan, en réaffirmant que la position du gouvernement soudanais est en faveur de la paix juste qui réponde aux aspirations du peuple soudanais. Il a également critiqué les positions de certaines forces politiques soudanaises qui soutiennent la milice, ce qui a aggravé la situation et prolongé la guerre.