Soudan: Le Président du Conseil de souveraineté inspecte les travaux d'entretien du barrage de Merowe

Le Président du Conseil de souveraineté, commandant général des forces armées, lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, a inspecté le barrage de Merowe et s'est informé sur le progrès du travail et la situation technique et opérationnel du barrage, ainsi que les efforts déployés pour maintenir la stabilité de l'approvisionnement électrique.

Le président du Conseil de souveraineté a écouté un exposé sur les travaux d'entretien et de réhabilitation en cours au barrage et à la station de production d'électricité, soulignant la nécessité d'accélérer la réparation des pannes et de sécuriser les installations vitales, ce qui contribuera à la stabilité du réseau électrique pour le service des citoyens.

Cette visite s'inscrit dans le contexte de l'importance du barrage de Merowe en tant que principale source de production d'électricité, parallèlement aux efforts de réhabilitation du secteur de l'électricité et les installations vitales endommagées.