Soudan: Al-Eiser visite le siège de Nilesat au Caire

Le ministre de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme, Khalid Al-Eiser, a visité dimanche le siège de la société égyptienne des satellites Nilesat, où il s'est entretenu avec son président, le général-major Sameh Qatta, sur les moyens de renforcer la coopération médiatique et satellitaire entre le Soudan et l'Égypte.

Les deux parties ont examiné les capacités de Nilesat dans le domaine de la diffusion satellitaire et les possibilités de développer la coopération technique. À l'issue de la rencontre, la chaîne « Soudan » a été lancée en haute définition (HD) via Nilesat, sur la fréquence 11137 verticale.

Al-Eiser a salué le soutien de Nilesat aux médias soudanais ainsi que la position de l'Égypte aux côtés du Soudan.

Les deux parties ont convenu de poursuivre leur coordination et d'échanger des délégations afin de concrétiser de nouveaux partenariats dans les domaines médiatique, satellitaire et technologique.