Soudan: Le pays participe à la COP17 sur la lutte contre la désertification à Oulan-Bator

Le Soudan participe avec une importante délégation à la 17e session de la Conférence des parties à la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (COP17), qui s'ouvre lundi à Oulan-Bator et se poursuivra jusqu'au 28 Août, sous le thème « Restaurer les terres, restaurer l'espoir ».

Réunissant 197 parties, la conférence vise notamment à trouver des solutions aux défis liés à la sécheresse, à la désertification et à la dégradation des terres, tout en renforçant la coopération internationale et la gestion durable des ressources naturelles.

La délégation soudanaise regroupe des représentants des ministères et institutions concernés, des centres de recherche, de la jeunesse et de la société civile.

Le Soudan entend mettre en avant ses priorités dans la phase de relèvement et de reconstruction, notamment la restauration des terres agricoles et des pâturages, ainsi que le renforcement de la sécurité alimentaire.

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Khartoum souhaite également mobiliser des financements internationaux et développer des partenariats techniques et scientifiques pour soutenir ses efforts de lutte contre la désertification et de gestion durable des ressources en eau.

Lors de l'exposition organisée en marge de la conférence, le Soudan présentera les effets de la désertification sur les communautés locales, ainsi que ses expériences en matière de lutte contre ce phénomène, ses produits et son patrimoine culturel.