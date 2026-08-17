Togo: Digitalisation des inscriptions à l'UK

16 Août 2026
Togonews (Lomé)

L'Université de Kara UK) innove avec la digitalisation de ses procédures d'inscription.

Dès le 15 septembre, les nouveaux bacheliers pourront effectuer leur préinscription entièrement en ligne, via une plateforme dédiée et suivre à distance l'évolution de leur dossier.

Un dispositif qui simplifie considérablement les démarches administratives et évite aux étudiants de multiples déplacements. Seule la soumission physique des pièces auprès de la Direction des Affaires Académiques et de la Scolarité (DAAS) restera obligatoire.

En parallèle, l'établissement maintient une offre de formation diversifiée, de la Licence au Doctorat, avec des filières en phase avec les besoins du marché de l'emploi : numérique, ingénierie, agriculture, santé et administration.

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