Togo: Restauration des berges du fleuve Oti

16 Août 2026
Togonews (Lomé)

La restauration des berges du fleuve Oti se poursuit dans le nord du Togo, avec l'appui de la FAO. Environ 3 000 plants ont été mis en terre pour renforcer la protection de l'écosystème face aux effets du changement climatique.

L'initiative vise à lutter contre la dégradation des berges, l'ensablement et les risques d'inondation liés aux activités humaines et aux perturbations climatiques.

La FAO accompagne également l'entretien des plantations et le remplacement des plants dépéris, afin de garantir la pérennité du reboisement.

Le fleuve s'étend sur 520 km, avec deux barrages : l'un au Burkina Faso en amont de Mango, l'autre au Togo entre Kara et Mango, en aval de la ville.

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