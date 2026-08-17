Togo: Etape cruciale avant les JO

16 Août 2026
Togonews (Lomé)

Cap sur l'Égypte pour le beach-volley togolais ! L'équipe nationale s'est envolée dimanche pour Alexandrie (Egypte), où elle disputera dès le 18 août le championnat d'Afrique des nations, un rendez-vous majeur sur la route des Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

Seize nations africaines sur 54 s'affronteront jusqu'au 22 août pour décrocher leur ticket olympique. Le Togo, 3e nation africaine depuis l'an dernier, y jouera gros.

La délégation togolaise sera portée par la paire Bruno Kotoka-Achille Samani, sous la houlette du sélectionneur Robert Gadji, accompagné d'Atsou Anato, directeur technique national de la Fédération togolaise de volley-ball (FTVB).

Pour les Éperviers du sable la mission est de confirmer leur rang continental et transformer l'essai en qualification pour les JO.

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