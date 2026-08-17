Soudan: Le président du CST rencontre une délégation du Conseil de paix et de sécurité de l'UA

Le président du Conseil de souveraineté de transition et commandant en chef des forces armées, le lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan, a rencontré aujourd'hui, dans son bureaux au Palais présidentiel, une délégation du Conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohi El-Din Salem.

L'ambassadeur Mohamed Khaled, représentant de l'Algérie auprès de l'Union africaine, qui assure la présidence du Conseil pour le mois d'août et dirige la délégation, a qualifié la réunion de fructueuse dans un communiqué de presse.

Il a souligné que plusieurs questions relatives à la paix, à la sécurité et à la stabilité au Soudan avaient été abordées saluant l'intérêt et l'engagement du président du Conseil de souveraineté en faveur de la paix et de la stabilité.

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Le chef de la délégation a réaffirmé la position ferme et inébranlable du Conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine, qui respecte la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'unité nationale du Soudan, et s'engage à répondre aux aspirations du peuple soudanais à rétablir la paix, la sécurité et la stabilité, à relancer le développement et à instaurer une gouvernance démocratique.

L'ambassadeur Mohamed Khaled a expliqué que la réunion avait porté sur la situation actuelle du pays, le Conseil exprimant sa profonde préoccupation face à la poursuite du conflit et à ses conséquences : lourdes pertes humaines, destruction des infrastructures et aggravation de la crise humanitaire.

Le chef de la délégation a souligné que la seule voie vers une paix durable est le dialogue et la réconciliation nationale, ainsi que dans la conclusion d'un accord politique global répondant aux aspirations du peuple.

Il a noté que le Conseil se félicitait des mesures prises concernant l'initiative de paix et du retour du gouvernement à Khartoum pour la reprise de ses fonctions, considérant cela comme une étape cruciale vers le rétablissement du fonctionnement des institutions, la fourniture des services essentiels, le rétablissement de la confiance et la réalisation d'une transition démocratique.

Il a appelé le gouvernement et les forces politiques à renforcer le caractère inclusif du processus de transition et à oeuvrer à la recherche d'un consensus national en vue d'établir un système constitutionnel par le biais d'élections libres et équitables.

Il a également affirmé le rôle central de l'Union Africaine dans le processus de paix soudanais, saluant les efforts du Groupe des Quintettes, placé sous l'égide de l'Union africaine et composé de nombreux organes et organisations.

Le chef de la délégation a réaffirmé la position ferme du Conseil condamnant toute ingérence extérieure dans les affaires intérieures du Soudan, car elle alimente le conflit, et a souligné son rejet de toute tentative d'établir des entités ou des gouvernements parallèles qui porteraient atteinte à l'unité et à la souveraineté du Soudan.

Il s'est félicité des mesures prises pour rouvrir le Bureau de liaison de l'Union africaine à Khartoum, exprimant l'espoir que cela renforcerait le rôle de l'Union et soutiendrait le retour du Soudan à une pleine participation à l'Union africaine.