Soudan: Le Premier Ministre rencontre la délégation des ambassadeurs de l'Union Africaine

Le Premier Ministre, le Dr Kamel Idris, a rencontré aujourd'hui au siège du Conseil des ministres à Khartoum la délégation des ambassadeurs de l'Union africaine et des membres du Conseil de paix et de sécurité africain, présidée par l'ambassadeur Mohamed Khaled, ambassadeur d'Algérie, président du Conseil de paix et de sécurité africain pour le mois d'août, en présence de ministres et de membres du gouvernement Al-Amal des représentants des forces politiques et civiles.

Le Premier ministre a informé la délégation africaine des derniers développements de la situation dans le pays, sous la lumière de l'agression lancée par la milice rebelle de soutien rapide et ses partisans, en évoquant l'ampleur de la destruction et de la dévastation causées par la milice rebelle.

Il a souligné que la visite de la délégation constituait un message fort affirmant la continuité de la communication de l'Union africaine avec le Soudan, soulignant que cette communication devait reposer sur le respect mutuel entre les États membres de l'Union, rappelant que le Soudan est l'un des fondateurs majeurs de l'Union.

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Il a passé en revue les efforts historiques déployés par le Soudan pour construire l'Union africaine et soutenir l'unité et la solidarité continentales, soulignant que l'accueil par le Soudan pour un certain nombre de mouvements de libération nationale africains, à la tête desquels Nelson Mandela, depuis les débuts de la prise de conscience de la solidarité africaine.

Il a indiqué que la délégation s'informerait , au cours de sa visite, l'ampleur des violations, des crimes et de la destruction perpétrés par la milice à l'encontre du Soudan, y compris la destruction des infrastructures, des installations de services publics et les institutions de l'État.

Il a présenté l'initiative de la paix du gouvernement soudanais, présentée au Conseil de sécurité des Nations unies en décembre 2025, qui repose sur le retrait de la milice de soutien rapide des zones qu'elle a occupées et sur la mise en oeuvre de mesures d'intégration et de démobilisation en vue de mettre fin à la guerre, précisant que l'initiative a trouvé une réponse favorable auprès des organisations régionales et internationales et les entités religieuses mondiales.

Il s'est interrogé sur le rôle joué par l'Union africaine dans la crise soudanaise, soulignant que le Soudan aspirait voir le soutien de l'Union et dans les pas à classer la milice comme organisation terroriste en raison de son comportement criminel.

Il a attiré l'attention sur les lignes rouges à ne pas franchir, à savoir l'inégalité entre les forces armées soudanaises et la milice rebelle, et la non-ingérence étrangère dans les affaires du pays, soulignant que seuls les Soudanais sont habilités à déterminer la manière dont leur pays est gouverné.

Le Premier ministre a affirmé que les forces armées progressaient actuellement dans la région du Grand Kordofan et qu'elles se déplaceraient vers la région du Grand Darfour jusqu'à la complète libération du pays, soulignant que ce qui se passe au Soudan exige la solidarité de l'Union africaine, car cela pourrait s'étendre à tous les États africains et les affecter.

Il a annoncé que le dialogue inter-soudanais, dont jouit l'ensemble des Soudanais, débutera prochainement, précisant que ce dialogue mènera à un redressement national compréhensif et la réconciliation nationale compréhensive et la reconstruction constitutionnelle intégrale, soulignant que ce dialogue sera couronné par des élections libres et équitables au cours desquelles le peuple choisira une nouvelle direction pour diriger la patrie.