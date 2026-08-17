Soudan: Le Ministre des AE affirme que la visite de la délégation de l'UA à Khartoum, après sa libération de la milice, est historique

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération internationale, ambassadeur Mohieddin Salem, a affirmé que le Soudan accueille favorablement la visite à Khartoum de la délégation des ambassadeurs de l'Union africaine et les membres du Conseil de paix et de sécurité africain, soulignant que la visite intervient suite à la libération de Khartoum, à la défaite de la milice terroriste et au rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans la capitale.

Dans des déclarations à la presse à l'issue de la rencontre du Premier ministre, les membres du gouvernement et les représentants des forces politiques et civiles avec la délégation africaine au siège du conseil des ministres à Khartoum aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères a déclaré que la visite est historique à tous égards, pour que la délégation peut s'informer par elle-même l'ampleur de la destruction causée par la milice.

Il a ajouté que la réunion a été marquée par la présence symbolique de certaines forces politiques et de partis, précisant qu'un court film documentaire sur les crimes et les violations commis par la milice avait été projeté au cours de la rencontre.

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De son côté, le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'Union africaine, président du conseil de paix et de sécurité africain pour le mois d'août, ambassadeur Mohamed Khaled, a affirmé la solidarité de l'Union avec le Soudan et le peuple soudanais, précisant que l'Union accompagnera le Soudan dans ses efforts visant à rétablir la sécurité et la stabilité ainsi qu'à préserver son unité et l'intégrité de son territoire.

Il a également affirmé l'attachement du conseil de paix et de sécurité aux principes de l'Union africaine fondés sur le respect de la souveraineté et de l'unité des États et la non-ingérence dans leurs affaires intérieures, et le rejet de toute forme d'ingérence dans les affaires du Soudan.