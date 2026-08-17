Soudan: Le Premier ministre visite le Musée militaire

16 Août 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, le Dr Kamil Idris, a visité aujourd'hui le Musée militaire.

Il a été accueilli par le général Dr Omar Al-Nour Ahmed, directeur du Département des musées et de l'histoire militaire et plusieurs hauts responsables du musée et des représentants de la Société de Zadna d'investissement.

Au cours de sa visite, le Premier ministre a parcouru les différentes ailes du musée, qui abritent divers véhicules et équipements militaires, l'aile culturelle dédiée au patrimoine et aux arts, et le service de consultation et de thérapie psychologiques.

À l'occasion du 72e anniversaire des Forces armées, il a rendu hommage à ces dernières, soulignant que le Musée militaire constitue un témoignage vivant de leur histoire et de celle des générations futures.

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Il a également salué les sacrifices consentis par les Forces armées et leurs forces de soutien lors de la Bataille de la Dignité et pour la défense et la protection de la souveraineté du pays.

Il a été informé du partenariat existant entre Zadna et le Musée militaire.

Il a salué les projets stratégiques de l'entreprise et son rôle dans le soutien de l'économie nationale, affirmant qu'elle constitue la porte d'entrée du Soudan vers un développement global et durable.

Le Premier ministre a réaffirmé l'importance d'intégrer les grands projets agricoles nationaux, tels que le projet d'AlGezira et Al-Hawad.

Les projets de Zadna représentent le fer de lance du développement économique du pays, réaffirmant que le Soudan, fort de son immense potentiel, de ses richesses, de ses ressources minières et de sa civilisation, restera à l'avant-garde des nations.

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