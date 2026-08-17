Ile Maurice: Un nouveau système pour fluidifier le stationnement

Le Smart Car Park de l'aéroport international sir Seewoosagur Ramgoolam (SSR) franchira une nouvelle étape le lundi 17 août avec l'entrée en opération complète de son nouveau système de gestion du stationnement. D'une superficie d'environ 50 000 m², le parking enregistre en moyenne 7 500 mouvements de véhicules sur 24 heures. Ce volume peut toutefois fortement augmenter lors des périodes de pointe et des grands événements.

Lormus Bundhoo, Chief Executive Officer d'Airports of Mauritius (AML) et d'Airport Terminal Operations Ltd, a déclaré : «Le nouveau système coûte un peu plus de Rs 50 millions.» Il a expliqué que l'ancien dispositif, installé depuis 2013, «est en fin de cycle» et subit régulièrement des pannes. La modernisation vise ainsi à améliorer la fluidité, la sécurité et la traçabilité du stationnement.

À l'entrée, les automobilistes devront toujours prendre un ticket. Toutefois, plus de 20 caméras License Plate Recognition permettront de lire automatiquement la plaque d'immatriculation. Chaque ticket sera ainsi unique et pourra être utilisé lors du paiement. La principale nouveauté concerne justement le règlement. Contrairement à l'ancien système, le paiement ne se fera plus à la barrière de sortie. Cinq stations de paiement modernes ont été installées. L'usager pourra scanner son ticket ou entrer manuellement son numéro d'immatriculation.

Le paiement mobile constitue l'autre option. Selon Manjari Gungoosingh, Head of IT chez AML, les utilisateurs pourront effectuer leur règlement via une plateforme compatible avec des moyens tels que Juice, Blink et d'autres services de paiement mobile. «Le paiement par mobile sera plus facile pour tous les utilisateurs parce qu'ils pourront payer à n'importe quel moment», a-t-elle souligné.

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Une fois le paiement effectué, l'automobiliste dispose de 15 minutes pour quitter le parking. À la sortie, la caméra reconnaît le véhicule et la barrière s'ouvre automatiquement si le paiement est confirmé. En cas de difficulté, un centre de contrôle dédié supervise les opérations, tandis que du personnel sera présent sur place.

Le dispositif comprend de nouvelles barrières équipées de détecteurs, une infrastructure informatique dédiée au paiement et six sorties accessibles, contre quatre auparavant, grâce à l'ouverture de deux sorties destinées au personnel. Le système devrait accélérer les sorties : sa capacité passera de quatre véhicules à huit ou neuf par minute. Le paiement par carte est prévu dans deux à trois semaines. Le projet doit également évoluer dans une deuxième phase, avec davantage d'intelligence dans la gestion des espaces, notamment pour orienter les véhicules vers les places disponibles et développer des solutions de stationnement longue durée.