Sénégal: Grand-Yoff - Trois individus interpellés pour vol avec violence et recel de motos

Le Commissariat d'arrondissement de Grand-Yoff a interpellé, le 14 août 2026, trois individus, dont une femme, soupçonnés d'être impliqués dans des faits d'association de malfaiteurs, de vol en réunion avec violence, de complicité et de recel.

L'intervention fait suite à un renseignement faisant état de plusieurs individus circulant à bord de motos et susceptibles d'être impliqués dans des activités délictueuses. Les éléments de police se sont rendus sur les lieux indiqués, où ils ont découvert trois motocyclettes, dont une Beverly et deux Honda SH, stationnées devant une maison abandonnée, dans le quartier Léona.

À proximité, trois individus ont été aperçus. À la vue des policiers, ils ont tenté de prendre la fuite, avant d'être interpellés. Lors de la palpation de sécurité, trois téléphones portables ont été retrouvés en possession de la femme. Les appareils ont été saisis et placés sous scellés pour les besoins de l'enquête. Les motocyclettes ont également été consignées afin d'en déterminer les propriétaires.

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Au cours de leur transfert vers le commissariat, les policiers ont croisé un agent de sécurité qui venait de déclarer avoir été agressé, quelques instants auparavant, par deux individus circulant à moto. Présenté aux téléphones saisis, il a formellement reconnu son iPhone 11 Pro et identifié les deux suspects comme les auteurs présumés de son agression.

Interrogée sur la provenance des téléphones, la femme interpellée a déclaré avoir rencontré les deux autres suspects au quartier Léona. Selon ses déclarations, ces derniers lui auraient confié les appareils retrouvés en sa possession.

L'enquête a par ailleurs permis de faire le lien avec un autre fait. Un homme s'est présenté au commissariat pour signaler le vol de sa motocyclette Beverly, survenu dans la nuit du 12 au 13 août 2026 à son domicile, à Castor. Il a reconnu son véhicule parmi les motos découvertes par les policiers à Léona.