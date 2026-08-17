Gabon: Le couple présidentiel prend part à la cérémonie de réouverture de la Cathédrale Notre Dame de l'Assomption Sainte Marie rénovée

En marge des inaugurations effectuées ce jour, le couple présidentiel a pris part à la cérémonie marquant la réouverture officielle de la Cathédrale Notre Dame de l'Assomption Sainte Marie de Libreville en présence du clergé, des membres du Gouvernement, du Corps diplomatique, des dignitaires de la République ainsi que de la communauté chrétienne venue en grand nombre vivre cette solennité mémorable.

Plusieurs temps forts ont rythmé cette cérémonie, notamment la grande procession de l'assemblée, le rituel solennel de l'ouverture des portes, la célébration liturgique des vêpres, la bénédiction de l'espace rénové, le mot de remerciement du curé de la paroisse ainsi que le dévoilement de la plaque inaugurale.

À ces moments solennels se sont ajoutées la remise de médailles honorifiques au couple présidentiel par l'Archevêque métropolitain de Libreville, ainsi que la remise symbolique des clés de la Cathédrale, en signe de reconnaissance de l'ensemble de la communauté paroissiale pour le soutien apporté à la restauration de cet édifice emblématique.

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Fermée pendant quinze mois suite à l'effondrement de sa toiture, la Cathédrale Notre Dame de l'Assomption Sainte Marie de Libreville fait aujourd'hui peau neuve et rouvre officiellement ses portes, grâce à l'appui matériel et financier de plusieurs donateurs issus de divers horizons.

Les travaux de réhabilitation ont été réalisés par la société gabonaise Ecowood, spécialisée dans la construction de charpentes industrielles. La Cathédrale présente désormais un visage modernisé, avec une toiture renforcée et dotée d'un système d'aération, un revêtement intérieur entièrement rénové ainsi que des espaces extérieurs aménagés.

La participation du couple présidentiel à cet événement de haute portée religieuse témoigne de son attachement aux valeurs de cohésion sociale, de paix, de vivre-ensemble, de respect de la liberté de culte et de solidarité.