Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 17 août 2026

revue de presse

CAN féminine 2026 - Le Cameroun décroche son premier sacre, le Malawi signe un parcours historique

Le Cameroun a remporté dimanche 16 août 2026 son premier titre à la Coupe d'Afrique des Nations féminine TotalEnergies de la CAF. Les Lionnes indomptables se sont imposées 3-0 face au Malawi en finale, au stade Moulay El Hassan de Rabat, mettant fin à plusieurs années d'attente après trois finales perdues.

Marie Ngah Manga a été la principale artisane de ce succès avec un doublé, aux 19e et 45e+3 minutes. Naomi Ndjoah Eto avait inscrit le deuxième but camerounais à la 29e minute. Les trois réalisations sont intervenues avant la pause, permettant au Cameroun de gérer sereinement la seconde période.

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Ce sacre constitue une étape majeure pour les Lionnes indomptables, qui avaient échoué en finale en 2004, 2014 et 2016, à chaque fois face au Nigeria. Le Cameroun devient ainsi le quatrième pays à inscrire son nom au palmarès de la compétition, après le Nigeria, la Guinée équatoriale et l'Afrique du Sud. (Source allAfrica)

Tchad : Libéré, l’opposant Succès Masra appelle à la réconciliation

Libéré après plus d’un an de détention, l’opposant tchadien Succès Masra a appelé samedi à l’unité et au dialogue avec le président Mahamat Idriss Déby, tout en réaffirmant le poids politique de son parti.

Devant plusieurs centaines de militants réunis au siège des Transformateurs à N’Djamena, Succès Masra a appelé à tourner la page des affrontements politiques. « Nous avons besoin de pardon, d’unité et de paix », a-t-il déclaré, affirmant vouloir contribuer à bâtir « un Tchad réconcilié ». L’ancien Premier ministre a également proposé de travailler avec le pouvoir. « Rien ne peut se bâtir dans l’avenir sans nous », a-t-il martelé. (Source Africa Radio)

Angola : La loi sur la cybersécurité adoptée par le Parlement fait craindre un tour de vis sécuritaire

En Angola, l'Assemblée nationale a adopté, mercredi 12 août, une loi sur la cybersécurité, avec 104 voix favorables du MPLA au pouvoir et 56 votes contre de l'Unita dans l'opposition. Cette loi suscite l'inquiétude d'une partie de la société civile, qui y voit un volet supplémentaire dans le dispositif sécuritaire mis en place par le pouvoir, à un an de l'élection présidentielle. Au cœur des préoccupations, il y a les conditions d'accès aux données personnelles des utilisateurs d'internet.

Le vote de cette loi intervient alors que le principal opérateur téléphonique du pays, Unitel, vient de subir une cyberattaque massive, fin juillet, au moment de son entrée en bourse. Le réseau avait été perturbé pendant plusieurs jours, affectant des millions de clients à travers le pays. Les députés du MPLA défendent cette nouvelle législation comme un moyen de mieux traquer et sanctionner les auteurs de cybercrimes. (Source RFI)

Zambie : Arrestation du gendre de Lungu, candidat à la présidentielle d'opposition

La police zambienne a arrêté 11 personnes, dont le gendre de l'ancien président Edgar Lungu et un candidat à la présidence d'un parti d'opposition, lors d'une opération dans la capitale, a déclaré le gouvernement lundi.

Parmi les personnes détenues lors de l'opération à Lusaka figuraient Patrick Mwansa, mari de la fille de Lungu, Tasila, et Brian Mundubile du Parti de la Réconciliation Nationale pour l'Unité et le Progrès (NRPUP).

Le secrétaire du Cabinet, Patrick Kangwa, a déclaré que parmi les personnes arrêtées figuraient des individus surveillés depuis plusieurs années. (Source TRT Afrika)

Afrique Centrale : Tshisekedi et Oligui Nguema actent l'exemption réciproque de visas

Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue gabonais Brice-Clotaire Oligui Nguema ont supervisé, samedi 15 août à Libreville, la signature de trois instruments de coopération entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Gabon. Parmi ces accords figure l'exemption réciproque de visas entre les deux pays.

Cette mesure s'inscrit dans la volonté de Kinshasa et de Libreville de faciliter la mobilité de leurs citoyens et de renforcer les relations bilatérales. Les deux autres instruments portent sur l'instauration de consultations politiques et diplomatiques régulières ainsi que sur la coopération générale. (Source Radio Okapi)

Madagascar : Chronogramme de la refondation - Le chef de l'État annonce une élection pour juillet 2027

Durant sa rencontre avec son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, qui est aussi le président par intérim de la SADC, hier, le chef de l'État a fixé un premier rendez-vous électoral. Rappelant le chronogramme de la Refondation, il annonce un premier scrutin pour juillet 2027.

C'est dit. La première échéance électorale sera pour juillet 2027, sauf bouleversement de programme. Le colonel Michaël Randrianirina, chef de l'État, en a fait part à son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, hier, à Durban, durant leur rencontre en marge du Sommet de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Selon le communiqué de la présidence de la Refondation de la République, le locataire d'Iavoloha « a rappelé » cette première échéance électorale, en abordant la question du chronogramme inscrit dans le document portant le titre « Programme de la Refondation de la République ». (Source L’Express de Madagascar)

Coopération sanitaire dans l'espace AES - Vers une souveraineté médicale décisive d'ici novembre 2026

Des experts du secteur de la santé de l'Alliance des Etats du Sahel se sont réunis à Ouagadougou pour élaborer trois livrables, à savoir la surveillance des maladies, la réglementation pharmaceutique et l'achat groupé de médicaments. Débutée le mardi 11 août, cette rencontre a pris fin, le vendredi 14 août 2026, à Ouagadougou.

Face aux défis humanitaires et sécuritaires interconnectés du Sahel, les réponses fragmentées appartiennent désormais au passé. Du 11 au 14 août 2026, à Ouagadougou, des experts de la santé du Burkina Faso, du Mali et du Niger se sont réunis en vue de matérialiser la vision commune de la Confédération des Etats du Sahel (AES) à travers trois chantiers prioritaires que sont la surveillance épidémiologique, la régulation pharmaceutique et l'approvisionnement groupé en médicaments. (Source Sidwaya)

Mali/FLA : 6 militaires blessés au CICR, après 82 soldats libérés

Le Front de libération de l’Azawad (FLA) a annoncé dimanche la remise au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) de six militaires maliens blessés, quelques jours après la libération de 82 soldats, dont certains étaient détenus depuis les attaques coordonnées du 25 avril.

Un communiqué du bureau exécutif du FLA signé par son porte-parole, Mohamed Elmouloud Ramadane, annonce la remise à une mission du CICR de six militaires blessés, faits prisonniers lors d’affrontements avec les Forces armées maliennes. Le mouvement affirme que leur évacuation de Kidal a été assurée par voie aérienne à bord d’un hélicoptère de l’organisation.

Dans son propre communiqué, le CICR confirme avoir facilité, le 16 août, le transfert médical de six « personnes blessées » du Centre de santé de référence de Kidal vers l’hôpital de Gao. Fidèle à son principe de neutralité, l’organisation humanitaire ne précise pas leur appartenance militaire, cette qualification provenant du FLA. (Source Apanews)

Finale U18 AfroBasket 2026 : La Côte d’Ivoire domine le Sénégal 73-51 et devient nouveau Champion d’Afrique

La Côte d’Ivoire a été sacrée championne d’Afrique U18 ce dimanche, en dominant nettement le Sénégal (73-51) en finale de l’AfroBasket U18 2026. Portés par une remarquable maîtrise collective et une défense efficace, les jeunes Ivoiriens ont progressivement pris le contrôle de la rencontre pour décrocher le titre continental.

Dès le premier quart-temps, la Côte d’Ivoire a imposé son rythme. Les Ivoiriens ont inscrit 16 points contre seulement 7 pour le Sénégal, prenant ainsi un premier avantage de neuf unités. Le deuxième quart-temps a confirmé leur domination : 18 points marqués contre 17 pour les Sénégalais. À la pause, la Côte d’Ivoire menait déjà 34-24. (Source Afrik.com)

Égypte : La flotte commerciale passe à 16 navires

L’Égypte renforce sa flotte marchande pour réduire sa dépendance aux capacités de transport étrangères et accroître son rôle dans le commerce régional. La Compagnie nationale de navigation a réceptionné vendredi 14 août en Chine deux nouveaux vraquiers, Wadi Al-Nil et Wadi Al-Qamar, portant à 16 le nombre de navires exploités par la compagnie.

Le ministre égyptien des Transports, Kamel Al-Wazir, a assisté à la réception des deux bâtiments lors de sa visite en Chine. Construits par le chantier naval New Hantong, les deux vraquiers de type Kamsarmax mesurent 229 mètres de long pour 32,26 mètres de large et affichent chacun une capacité de 82 000 tonnes.

L’opération s’inscrit dans la stratégie du Caire visant à renforcer la flotte commerciale nationale et à accroître la capacité du pays à prendre en charge une partie de son commerce extérieur. Pour les autorités, l’objectif est également de consolider la position de l’Égypte comme hub régional du transport et de la logistique. (Source Fineco)