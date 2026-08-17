Sénégal: Le gouvernement et le COJOJ s'accordent pour accélérer la communication et la gestion des accréditations

À moins de trois mois de l'ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, l'exécutif sénégalais et le Comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ) harmonisent leurs actions pour garantir le succès populaire de l'événement. Réunis sous la présidence du ministre de la Communication, Bacary Sarr, aux côtés du ministre conseiller spécial du chef de l'État, Diamil Faye, les différents acteurs ont dressé un état des lieux sans complaisance des préparatifs. Au cœur des concertations figuraient le verrouillage strict des accréditations médias, l'activation des partenariats économiques, la mobilisation de la jeunesse et la structuration d'un calendrier national unifié.

Accréditations des médias : rigueur réglementaire et garanties d'inclusivité

Le volet relatif à la couverture médiatique a constitué l'un des points majeurs des discussions suite aux préoccupations formulées par la presse locale. Le directeur adjoint des opérations du COJOJ, Thierno Cissé, a précisé les mécanismes mis en œuvre pour encadrer le séjour et le travail des professionnels de l'information. Adossé à un décret pris en concertation avec la tutelle, le dispositif d'accréditation sert de passerelle administrative unique pour l'obtention de visas électroniques, d'autorisations de tournage et d'autorisations temporaires d'exercice sur le territoire sénégalais.

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Sur le plan réglementaire, les organisateurs ont toutefois rappelé une consigne stricte : aucun journaliste ne disposant pas d'une carte nationale de presse et d'une lettre d'attestation de son organe employeur ne pourra être accrédité. Les services du comité d'organisation ont enregistré un volume global d'environ 1 500 demandes, comprenant 218 requêtes pour la presse internationale, 264 techniciens affiliés aux diffuseurs officiels (OBS/CIO) et 620 dossiers soumis par les organes de presse locaux. Si plus de 150 professionnels de la presse nationale ont d'ores et déjà obtenu leur validation, le représentant du COJOJ a souligné la rigueur imposée par l'examen des pièces justificatives et le criblage sécuritaire final de la Direction de la Surveillance du Territoire (DST). Face aux réserves exprimées par le directeur de la communication du ministère, Habibou Dia, quant à la visibilité des instances étatiques sur la procédure, le COJOJ s'est engagé à partager l'intégralité des listes validées et à réexaminer les dossiers recalés afin de préserver l'inclusivité des rédactions sénégalaises.

Mobilisation des ressources : l'appel au secteur privé et aux influenceurs

Pour soutenir l'effort de communication à moins de 90 jours du coup d'envoi, les autorités misent sur une collaboration accrue avec le tissu économique national. Habibou Dia a proposé la constitution d'un Directoire unifié de la communication et de la mobilisation, associant les cellules ministérielles, les agences de l'État et les entreprises publiques pour financer la visibilité de l'événement et soulager les charges de la presse privée. Des démarches sont également en cours avec des enseignes commerciales et des agences de communication pour déployer des campagnes d'affichage grand format et de billetterie à grande échelle.

Cette stratégie promotionnelle intègre également les nouveaux canaux digitaux. L'enrôlement d'une cinquantaine de créateurs de contenu et d'ambassadeurs numériques est prévu pour dynamiser la communication sur les réseaux sociaux

Ancrage territorial et sensibilisation en milieu scolaire

L'adhésion populaire ne se limitera pas à la capitale et devra s'étendre aux quatorze régions du pays. Le ministre conseiller spécial, Diamil Faye, a dévoilé la mise en place d'un plan d'actions de proximité qui se déploiera dès les prochains jours dans les quartiers, les communes et les entreprises. Suivi de manière hebdomadaire à l'aide d'un tableau de bord partagé entre les ministères concernés (notamment l'Intérieur et la Culture), ce dispositif entend faire vivre les Jeux auprès de chaque citoyen et susciter une fierté d'appartenance collective.

Le système éducatif constituera le vecteur central de cette transmission dès la rentrée scolaire d'octobre. Les autorités et le comité d'organisation prévoient le déploiement de programmes de jumelage d'établissements, de challenges sportifs inter-scolaires et de rencontres directes entre les élèves et les champions. Des initiatives de formation aux médias destinées aux jeunes reporters complètent ce dispositif afin d'ancrer durablement la pratique sportive et les valeurs olympiques dans le programme d'héritage laissé à la jeunesse sénégalaise.

Synergie gouvernementale et respect des échéances opérationnelles

En conclusion des travaux, le ministre de la Communication, Bacary Sarr, a rappelé la nécessité d'appliquer avec rigueur les directives fixées lors du Conseil interministériel dirigé par le Premier ministre. Face à l'imminence de l'arrivée de la flamme olympique et aux contraintes calendaires, il a insisté sur l'obligation de lever sans délai l'ensemble des goulots d'étranglement administratifs, techniques et financiers.

Cette concertation étroite entre le ministère et les équipes du COJOJ marque une étape décisive dans les préparatifs. En consolidant les interfaces de travail et en sécurisant les procédures logistiques, les autorités réaffirment leur engagement à offrir une organisation irréprochable et à positionner le Sénégal au premier rang de la scène sportive et culturelle mondiale.