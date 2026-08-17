Sénégal: L'Assemblée nationale face à l'épineux dossier de la déclaration de patrimoine du président

17 Août 2026
Radio France Internationale

Semaine décisive à l'Assemblée nationale du Sénégal. La session extraordinaire s'ouvre ce lundi 17 août avec un agenda chargé. Cinq textes doivent être examinés en une semaine. Ce lundi matin, les députés se penchent sur une question qui cristallise les tensions entre la majorité parlementaire Pastef (les Patriotes africains du Sénégal pour le travail) et le gouvernement : la déclaration de patrimoine. Un projet de loi qui vise à renforcer la transparence des hautes autorités, en particulier du président de la République.

Les députés du Sénégal examinent ce lundi 17 août la proposition de loi qui modifie l'article 37 de la Constitution sur la déclaration de patrimoine.

Actuellement, le président de la République doit déclarer son patrimoine dans les trois mois suivant son entrée en fonction. Le texte prévoit désormais une seconde déclaration à la fin du mandat. Après un amendement du gouvernement accepté en commission, cette obligation serait également étendue au Premier ministre et au président de l'Assemblée nationale.

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Une réforme qui ravive les tensions entre le camp présidentiel et la majorité Pastef (les Patriotes africains du Sénégal pour le travail). Car fin juin, les députés avaient déjà adopté une révision de la Constitution qui prévoyait notamment cet élargissement de la déclaration de patrimoine. Bassirou Diomaye Faye avait saisi le Conseil constitutionnel, qui a finalement censuré le texte.

Le chef du groupe Pastef, Ayib Daffé, accuse le président de bloquer les réformes promises en matière de transparence. La majorité veut donc désormais aller au bout de cette réforme, mais craint un nouveau recours devant le Conseil constitutionnel ou un référendum.

Autre journée clé : le 19 août prochain, avec l'examen du texte sur les crédits spéciaux, ces fonds opaques gérés par la présidence et la Primature. Le Pastef veut instaurer un contrôle parlementaire sur ces enveloppes. Au programme également cette semaine : les réformes du Code du travail et du Code de la sécurité sociale, entre autres textes.

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