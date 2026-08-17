Ile Maurice: Une célébration des liens indéfectibles avec le pays

Les relations indo-mauriciennes ont été célébrées le 15 août lors d'une réception au Trianon Convention Centre, à l'occasion du 79e anniversaire de l'Indépendance de l'Inde. Parmi les participants figuraient le président Dharam Gokhool, le Premier ministre Navin Ramgoolam, le vice-président Robert Hungley, ainsi que des ministres, députés, diplomates et autres personnalités.

Dans son discours, le haut-commissaire indien Anurag Srivastava a souligné les liens historiques, démographiques et culturels profonds qui unissent nos deux nations. Il a fait remarquer que l'Inde représente non seulement une terre ancestrale pour de nombreux Mauriciens, mais qu'elle est profondément ancrée dans leur vie quotidienne à travers la langue, la musique et les traditions.

Il a cité le Premier ministre indien Narendra Modi, qui a qualifié Maurice de «famille», soulignant ainsi l'importance de ce partenariat. La relation bilatérale a été élevée au rang de Partenariat stratégique renforcé en mars 2025, lors de la visite de Narendra Modi, donnant lieu à des initiatives concrètes bénéfiques aux deux pays.

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Sur le plan économique Srivastava a mentionné le plan de relance spécial de 680 millions de dollars annoncé lors de la visite de Navin Ramgoolam en Inde en 2025, témoignant ainsi de l'engagement de l'Inde envers Maurice. Il a souligné le renforcement de la coopération dans les domaines des infrastructures, de la connectivité, des institutions publiques, de la mobilité de la main-d'oeuvre et de la transformation numérique. Parmi les initiatives majeures figure la mise en place d'un mécanisme intergouvernemental de recrutement de main-d'oeuvre indienne, faisant de la mobilité de la main-d'oeuvre un aspect essentiel du partenariat.

La collaboration dans le domaine de la santé a été mise en avant, notamment la création de l'unité de transplantation rénale à l'hôpital Jawaharlal Nehru et la réussite de la première transplantation rénale en mai 2026, illustrant les progrès considérables réalisés dans ce partenariat. Le rôle de l'Inde dans la formation des professionnels de santé, la promotion du yoga et l'amélioration des infrastructures de santé a également été souligné.

Concernant le développement durable, le haut-commissaire Srivastava a cité l'introduction de 100 bus électriques fabriqués en Inde et le projet solaire flottant de Tamarin comme exemples de la coopération pour une Maurice plus verte. Il a annoncé des efforts de collaboration dans divers secteurs, notamment la justice numérique, les satellites conjoints, les systèmes de prévision météorologique, la fintech et l'intelligence artificielle. La coopération en matière de sécurité a également été un point central, avec un engagement en faveur de la surveillance maritime et de la sensibilisation face à l'évolution de la situation dans l'océan Indien.

Les relations entre les peuples demeurent essentielles et des initiatives telles que les cartes OCI (Overseas Citizenship of India), les bourses d'études et les échanges de jeunes renforcent ses liens. Les Mauriciens qui contribuent au renforcement des liens indo-mauriciens par leurs réalisations ont également été salués. La réception comprenait aussi une exposition de photos et des spectacles culturels, témoignant du lien culturel durable entre nos deux nations.